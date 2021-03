Jak už Deník informoval, na předsedu nekandiduje Jan Knotek, k Ondřeji Lípovi přibyl jako druhý uchazeč o předsednický post Václav Kudrna.

Dosavadní předseda Jan Knotek však kandiduje do výkonného výboru, oproti předchozímu zveřejnění se kromě něho ještě přidali tři další muži. Tady je celkový abecední přehled.

KANDIDÁTI do funkce předsedy výkonného výboru OFS:

KUDRNA Václav (31 let, bydliště Praha), LÍPA Ondřej (39 let, Praha)

KANDIDÁTI do funkce člena výkonného výboru OFS:

BERÁNEK Štěpán (35 let, Beroun), EXNER Milan (50 let, Králův Dvůr), FRÜHLING Jaromír (51 let, Tmaň), HLAVATÝ Marek (25 let, Hvozdec), KNOTEK Jan (57 let, Tetín), KOPIC Jan (49 let, Žebrák), KOŠŤÁLEK Martin (41 let, Březová), LACINA Petr (45 let, Praha), MARX Ivan (70 let, Beroun), PALEK František (38 let, Drozdov), PALEK Michal (35 let, Hořovice), PECKA Vlastimil (65 let, Beroun), SOJKA Miroslav (59 let, Hořovice), SÝKORA Ivan (73 let, Beroun), TŮMA Josef (66 let, Loděnice), ZÍTKA Daniel (45 let, Žebrák).

KANDIDÁTI do funkce člena revizní komise OFS:

KLIMENTOVÁ Monika (45 let, Liteň), SETNIČKA Josef (76 let, Beroun), ŠLÉGR Jan (52 let, Beroun).