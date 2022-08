Už v minulém ročníku chtělo hořovické béčko poskočit do krajské soutěže. To se nepodařilo, ale v prvním dějství přeboru ukázalo svojí sílu, když nasázelo Novému Jáchymovu jedenáct branek. A to někteří hráči byli na lavičce při sobotním divizním derby. „Únava nebyla určitě nijak extra velká, přece jen sobotní derby skončilo remízou, tak nebylo co slavit, takže jsme s klukama jen poseděli u piva,“ prozradil hořovický Ondřej Bělohlávek. Jeho tým na Čechii doslova vlétl, dal brzy gól. „Určitě jsme chtěli na soupeře vlítnout a co nejdříve rozhodnout zápas, což se nám povedlo,“ uvedl Bělohlávek.

Sám byl autorem hattricku stejně jako jeho spoluhráči Patrik Buben a Marek Kyncl. „Žádný můj bych asi nevypíchl. Dával jsem gól z penalty a dvakrát jsem šel sám na brankáře, takže žádné krásné góly,“ smál se hořovický střelec, který dodal: „Určitě jsme čekali vyrovnanější utkání, přece jenom Jáchymov v minulé sezoně skončil o příčku za námi. Takže si myslím, že určitě bylo znát, že už necelé dva měsíce trénujeme a soupeře jsme uběhali.“

Tomáš Braun "pumelicí" zaskočil Máchovnu

Zaječov si překvapivě odvezl tři body po výhře 1:0 z umělé trávy berounské Máchovny, kde překonal béčko České lva-Unionu. „Na Máchovnu se sjelo mnoho našich fanoušků a všichni byli zvědaví, jak se náš tým po letní přestávce bude prezentovat. S ohledem na ne moc dobrou tréninkovou morálku jsem i já sám očekával, co se bude dít,“ byl v napětí zaječovský Jiří Klekner, který však věřil: Byl jsem ale přesvědčený, že když kluci do zápasu dají vše a nechají na hřišti vše, tak musí a bude náš tým oceněn nějakým bodovým ziskem. A jak se ukázalo, mé mínění bylo správné

když už se zdálo, že hostující kouč Šimůnek vyhlásí Tomáše Brauna za ukopnutí se, kdy po krásné kombinaci Tomášek – Kolář- Braun posledně jmenovaný v samostatném úniku vyslal "pumelici" na branku, ku podivu všech se míč po střele - nestřele Tomáše otřel o tyčku a skončil v síti.“

Hosté se dostali do vedení v 36. minutě a jednogólový náskok už udrželi. „Pro domácí to byla studená sprcha. I přesto ale nesložili zbraně a nebýt brankáře Jindry Štěpánka, bylo by skóre po poločase ne 0:1, ale tak 5:1. Domácí aktivitu v útočení zbrzdilo vyloučení domácího Petra Frydrycha v sedmdesáté minutě. Až do posledních minut jsme ale o první tři body bojovali jako lvi a domů jsme odjeli, s nečekanými, ale důležitými třemi body,“ jásal Jiří Klekner.

Duel nováčků rozhodl v poslední minutě Bábela

Branky padaly i jinde. V utkání Trubína se Stašovem padly čtyři, po dvou na obou stranách. V dresu domácích se připomněl dvěma zásahy Michal Novák, který nově obléká triko Freyburgu. Stašov měl cestu za bodem zkomplikovanou od 25. minutě, kdy byl vyloučen brankář Vilém Hrdlička. „Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva,“ uvedl v zápise sudí Miroslav Nusl a do branky putoval Jiří Kálal, který se spoluhráči radoval ze zisku bodu.

V duelu nováčků přeboru otočily Všeradice nepříznivý stav v Hudlicích, dva jejich góly vstřelil Michal Bábela, který v 90. minutě dal na konečných 1:2.

Nejvíce diváků, hned 150, přišlo v neděli dopoledne na duel Cembritu s Chyňavou. Pod berounským mostem byly k vidění hned dvě červené karty. Ve 43. minutě šel pod sprchy Filip Hosnedl, který podle rozhodčího zmařil zjevnou brankovou příležitost držením soupeře zezadu při souboji o míč, navíc si chyňavský hráč odnese asi vyšší trest za hanlivý výraz vůči rozhodčímu. Osm minut před koncem šel ven po druhé žluté i domácí Vojtěch Zedník. Pojďme ale na hřiště, kde Chyňava také otočila nepříznivý stav, na 1:2 vsítil v 83. minutě Martin Husák.

V dalších duelech zůstaly tři body na domácích hřištích, Nižbor zdolal Tetín 5:2 a Žebrák porazil Drozdov 2:0.

