„Příprava nebyla jiná oproti předcházejícím zápasům, jen jsme se konečně sešli v plném počtu, s tím máme po covidové pauze největší problém. Už zápas proti Nižboru a Zaječovu byl lepší než na začátku sezóny, jen jsme neproměňovali šance, to se povedlo až teď. Každopádně to byl super zápas,“ říkal šťastný fotbalista a nezapomněl poděkovat i soupeři za perfektní hru.

Děkovali také diváci, koneckonců padlo devět gólů, což není moc obvyklé. Na nohou pak bylo celé fotbalové Berounsko, tohle nikdo nečekal. „Já takový příděl gólů zažil už několikrát, hlavně v zápasech s Novým Jáchymovem mezi námi padalo vždy hodně gólů. pamatuji, že když jsme postupovali do okresu, tak náš poslední vzájemný zápas skončil hodně podobně,“ vybavil si Zajíc, který je odchovancem Karlštejna, ale od dorostu se jako velký talent pohyboval i po pražských klubech. Po čase se však vrátil a Karlštejn pomáhá držet nad vodou.

Kam za fotbalem na Berounsku?

A jak padly jeho čtyři trefy do sítě Trubína? První a poslední byli z penalty, jeden prý se štěstím trefil gólmanovi mezi nohy a jeden trefil pěkně z úhlu. „Penalta za stavu 4:4 nebyla jednoduchá, ale naštěstí jsem měl den a mohli jsme si tak konečně užít výhru doma,“ radoval se.

Slavilo celé mužstvo, pro které to byla událost. Nováčci v týmu si mohli konečně poprvé poslechnout klubovou hymnu. „Doufám, že si ji v sezoně ještě zopakujeme. Jinak byla oslava vcelku poklidná, jelikož většina z nás musela k rodinám, navíc jak já, tak Roman (nový brankář), budeme muset přinést nějakou tu lahev za výkon, takže se bude zapíjet až příště. No a do kasy se prohnu hlavně já, nikdo z týmu mi to nezapomněl připomenout,“ smál se Šimon Zajíc.

Jinak ale zůstává realistou, Karlštejn už nemá smysl zachraňovat. I kapitán ví, že ač je to škoda, bude pro klub lepší sestoupit, doplnit ho a dál se uvidí. „To ovšem nic nemění na tom, že chceme se ctí dohrát soutěž a v každém zápase se budeme prát o body,“ slibuje chlapík, který si nehraje na velké úspěchy, ale hlavně potřebuje mít z fotbalu potěšení. „Hraju pro zábavu a kvůli partě, na kterou jsem měl štěstí v každém týmu, kde jsem byl,“ dodal.