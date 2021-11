V předposledním podzimním dějství okresního přeboru si s chutí zastřílelo béčko Českého lva-Unionu Beroun v Karlštejně, kde vyhrálo 10:0. Šesti góly se o takový příděl zasloužil Nicolas Bednárik, který své branky vstřelil v 21., 32., 38., 61., 67. a 81. minutě. Úspěšný střelec odpovídal na dotazy Deníku.

Karlštejn je v přeboru poslední, jaké byly pokyny před utkáním?

S týmem jsme jednoznačně přijeli vyhrát s dobrou náladou a s nasazením od začátku zápasu. Samozřejmě i kluci z dorostu taky hodně pomohli, celkově jsme jako tým hráli skvěle.

Dali jste deset gólů, oslava byla veliká?

Oslava zatím žádná. Ale všechno se chystá na poslední zápas proti Chyňavě, potom se teprve bude oslavovat…

Sám jste nastřílel šest branek, kterou vypíchnete jako nejlepší?

Ještě před zápasem jsem si řekl, ze se moc dobře necítím, protože jsem nějaký nastydlý a hrozně mi to ubíralo na dechu a celkově. Nejlepší branka byla asi z přímého volného kopu cca ze třiceti metrů. Sám ani nevím, jak jsem to udělal, ale nakonec to přece jen vyšlo a mohl jsem slavit.

Už se vám někdy povedl takový kousek, třeba i v mládeži?

V mládeži jsem byl dvakrát nejlepší střelec Středočeského kraje a nějaké góly tam určitě padaly. Myslím si, že i těch šest padlo, ale nedokážu říct, který zápas to byl.

Co vás to bude stát do kasy?

Když mi trenér řekl, že mě to bude stát celou výplatu, tak jsem chtěl odejít ze hřiště (smích).