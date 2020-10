O lochovickém kanonýrovi se pro Deník rozpovídal kapitán Slovanu Tomáš Komínek. „Filip je pro nás velmi důležitým hráčem, jeho příchod letos v létě nám velmi pomohl v doplnění týmu na pozici v útoku. Hned od začátku bylo vidět, že je to na tuto soutěž velmi nadstandardní hráč, který nám pomůže. Filip je velmi rychlý a dokáže si najít prostor, zároveň dokáže podržet míč a obejít protihráče jeden na jednoho. Jediné, co je mu vytýkáno, že občas drží balón moc dlouho a nepomůže si s ostatními,“ svěřil se lochovický kapitán.

Rambousek nastřílel pět branek, když k tomu využil své přednosti. „Filip se díky své rychlosti často dostává do samostatných úniků a z toho pramení hodně jeho gólů, ale už se mu i několikrát povedlo dát gól po střele z větší vzdálenosti,“ podotkl Komínek.

Dát pět gólů není jen tak. „Nevím, zda dal někdy tolik gólů, ale u nás v dospělém fotbale to byla premiéra,“ řekl plejer Slovanu,“ který popsal spoluhráčův herní vývoj: „Filip v žácích hrál fotbal u nás v Lochovicích, ale ještě v žákovském věku přestoupil do Králova Dvora. Následně hrál ještě v Motorletu Praha a Černolicích, odkud se k nám letos v létě vrátil.“

Jako i jinde bude kanonýra pětigólový zářez něco stát. „V klubu máme stanovené pokuty za karty nebo neproměněné penalty, není zde uvedeno nic ohledně vstřelení více gólů. Ovšem máme nepsané pravidlo, že pokud někdo dá tři a více gólů, tak po zápase zaplatí spoluhráčům něco na zahřátí,“ těší se Komínek.

Při takové střelecké potenci i díky střelám Filipa Rambouska začíná být čtvrtá třída Slovanu Lochovice malá a určitě pomýšlí na postup. „Je to tak, čtvrtá třída je už pro nás malá. O postup se snažíme již třetím rokem, loni nám to překazilo předčasné ukončení sezony. Letos to máme opět dobře rozehrané a doufám, že nám to konečně vyjde. V přípravných zápasech jsme hráli s týmy z vyšších soutěží a ani v jednom zápase jsme nepropadli (Stašov 2:2, D. Újezd 3:3, Cembrit 1:3). Víme, že příprava je něco jiného než soutěžní zápas, ale i tak nám to částečně ukazuje, že máme na to hrát výš. Snad příští rok na jaře oslavíme postup i v rámci oslav sta let od založení fotbalového oddílu v Lochovicích,“ zasnil se Tomáš Komínek.

Zdroj: archiv Slovanu LochoviceFilip Rambousek



Tým: Slovan Lochovice

Soutěž: IV. třída, skupina A

Předchozí fotbalová působiště: Slovan Lochovice, Český Brod, Mníšek pod Brdy, FK Králův Dvůr, Motorlet Praha, SK Černolice

Zápas víkendu: Lochovice – Osek B 13:0 (9:0)

Gólová minutáž: 19., 25., 41., 50 a 66.