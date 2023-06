Pětigólovou radost si na hřišti Drozdova připsal hráč celku SK Březová-Bzová Karel Špot.

Karel Špot věří, že hokejisté přejdou přes USA! | Foto: archiv Karla Špota

Tím přispěl k vysokému vítězství 8:2. Navíc měl situaci usnadněnou, domácí béčko nastoupilo k utkání IV. třídy jen v devíti hráčích. Špotova Březová-Bzová vede tabulky B skupiny jasně s patnáctibodovým polštářem před druhým béčkem Neumětel.

Nasázel jste pět gólů na hřišti Drozdova. Který z nich se vám zamlouval nejvíc?

Asi ten poslední gól, kdy se míč odrazil a já jsem trefil skákající balón, který se odrazil od břevna do brány.

Už jste někdy takovou porci gólů mezi dospělými nastřílel?

Myslím si, že na podzim jsem dal proti žebráckému béčku šest gólů, takže asi jen jednou.

Kde jste začínal s fotbalem a kam vás fotbal všude zavedl?

S fotbalem jsem začínal v Žebráku. Fotbal mě zavedl do Berouna někdy v žácích, ale to ještě jako gólmana. Tam jsem byl ale asi jen půl roku, pak jsem se vrátil. Ale v Žebráku nebyl dorost, tak jsem šel do dorostu do Praskoles. Pak jsem si dal pauzu od fotbalu a po ní jsem se vrátil do Žebráka a poté jsem šel do Březové.

Lístek na Součka za čtvrt milionu? Šílenství, proklínají fanoušci finále v Edenu

Teď máte s týmem soutěž dobře rozjetou, půjdete do třetí třídy?

Určitě půjdeme! To byl cíl už od začátku, že když se s klukama vrátíme ze Žebraku z okresu, tak si to chceme vykopat a postoupit, což se povedlo.

Vím, že se věnujete i jiným sportům, jak vám jde motokros?

Od motokrosu si teď bohužel dávám pauzu, ale určitě je to pro mě sport číslo jedna, takže se k tomu chci zase za nějaký čas vrátit.

A ještě další sport, tím je hokej. Vyhrajeme jako Češi světový titul?

Věřím v to, že když dokážeme přejít přes USA, tak už zvládneme dojít až do finále pro zlato.