8. SK Chyňava - 10 bodů

Chyňava doplatila na nevyrovnanost výkonů, debakl utrpěla v Novém Jáchymově a naopak perfektní výkon předvedla v Drozdově. Lepší umístění přibrzdila skutečnost, že v několika dobře rozehraných utkáních neuvěřitelně promrhala závěry utkání. Určitě je znát práce trenéra Petra Podzemského, kvalitní celek má před sebou další výzvu k odstranění podobných proměn. K dispozici bylo 22 hráčů, z nich Hebeda, D. Steiner, Husák a Vejvoda nechyběli ani v jediném. Přiblížil se jim Jar. Petrbok, který však nastoupil jen ve třech v základu, zbytek přišel jako střídající hráč. V zadních řadách je již po několik sezon stálici Vejvoda. Ve středu pole tým spoléhal na dirigentskou taktovku Daniela Steinera. V útočné fázi je stále nepostradatelný Hebeda, autor šesti golů. Největší zlepšení v této sezoně zaznamenal jeho kolega v útoku Martin Husák.

9. TJ Drozdov - 10 bodů

Tým Drozdova měl určitě větší ambice než tuto příčku. Jeho duely byly jako na houpačce, vyhrál s Hořovicemi B, přivezl po bodu z Jáchymova i Stašova, naopak doma dostal příděl od Chyňavy, neudržel také vedení 0:4 v Nižboru a stav 3:0 doma s ČLU Beroun B, kdy byl rád za bod. Závěry utkání si Drozdov hodně komplikoval. Trenérský tandem Jan Volráb a Petr Grund mohl využít široký kádr 22 hráčů. Pouze Voráček a M. Spurný sehráli všechny zápasy. Volráb mladší byl pětkrát v základu a třikrát střídal. Brankářskou jedničku Krafeka zastoupil dvakrát Miloš Vodička a tým podržel. V obraných řadách vyčníval Voráček a ve středové řadě nesmlouvavý bojovník Milan Spurný. Útočná fáze se spoléhá na fotbalovost Pichlíka, autora pěti branek a na předpisový tah na branku Víta Vodičky.

10. TJ Zaječov - 8 bodů

Zaječov měl nejhorší rozjezd ze všech v soutěži, po prohře v Drozdově následovalo 0:4 doma s Cembritem a v Nižboru dokonce 5:1. Bodoval až ve 4. kole proti silně oslabenému ČLU Beroun B. Postupně nastalo určité zlepšení, cenná byla remíza ve Stašově a zlatá výhra doma s Neumětely. Složení týmu je neměnné, změny nenastaly. Trenéři Petr Šimůnek a Pavel Kratochvíl měl k dispozici 21 hráčů, pouze Štěpánek a Radek Tomášek dosáhli na plný počet utkání, další čtyři hráči po sedmi. Negativně se projevila neúčast Brauna, který sehrál pouze dvě utkání a vleklé zranění Vladimíra Ungra. Mužstvo ve většině utkáních podržel kvalitním výkonem brankář Štěpánek. Pro obrannou činnost byl důležitým článkem Radek Tomášek. Dispečer hry Šimůnek stále převyšoval spoluhráče, ale už to nebyly top výkony. Zaječovu uškodilo neproměňování příležitostí, vždyť nejlepším střelcem byl Michal Ungr, byť jen s třemi brankami.

11. TJ a SK Tetín - 7 bodů

Celek od svaté Ludmily nemá postavení v tabulce nijak lichotivé, avšak jarní boje bude absolvovat většinou na svém hřišti, kde se nikomu nehraje dobře. Důležité hodnocení +/- bodů mají však velice nadějné,+ 1. Tetín hrál doma jen dvakrát, a to ještě utrpěl debakl 1:6 od Žebráku a remizoval se Stašovem. Na cizích placech se mu docela dařilo, dokázal otočit v Neumětelích ztrátu 0:2 na výhru. V Chyňavě prohrával Tetín 0:3, ale v závěru vydřel remízu. Dělbu bodů si odvezl i z Karlštejna a ČLU Beroun B. Hlavní osobnost místního klubu Petr Lacina se stará prakticky o všechno. Kádr se zdá být široký,do hry zasáhlo 23 hráčů. Nutno připomenout, že čtvrtina týmu startuje během víkendu i za B tým. Plný počet zápasů se podařil Šafránkovi, Smetanovi, Šimáčkovi, částečně i Krtkovi, který nastoupil v základu v sedmi utkáních a v jednom během hry. Brankář Šafránek střídal zdařilé výkony s některými neuspokojivými. Velkou oporou je stoper Šimáček, který se rád zapojí i do útočení. Tradičně největším bojovníkem je Petr Smetana, jenž se dokáže prosadit i střelecky. Ve středové řadě přesvědčuje Hejna o svých technických kvalitách,stal se i s pěti brankami nejlepším střelcem týmu.

12. ČLU Beroun B - 4 body

Berounští zaznamenali určitě největší propad tabulkou v porovnání s předchozími sezonami. Rezerva ČLU postrádala ve většině duelů tahouna v útoku a spolu s Karlštejnem jsou jedinými týmy bez radosti z výhry. V hodnocení +/- bodů má – 8, horší je jen Karlštejn. Jedinou omluvou je skutečnost, že využití divizních borců z prvního týmu se nekonalo. V minulosti to bylo pravidlem, které soupeři proklínali, když na ně posílená rezerva vyrukovala. Zařazení Pipišky, Pelikána, Štrougala a Posledního bylo výjimečné. Trenérské duo Oldřich Slabý a Václav Ježdík využilo 29 hráčů, téměř polovinu z kategorie dorostu. Pouze Ježdík se stal železným mužem, dalších pět nastoupilo 7x. Právě brankář Ježdík se prezentoval solidní formou. V obraně stále bylo spolehnutí na výkony Krčmy. Ve středové řadě Grajcar dokáže zásobovat spoluhráče ideálními přihrávkami a zahráváním standardních situací. Tradiční bojovník Miloš Novák neuhne v žádném souboji. Z hráčů kádru A mužstva byl rozdílovým hráčem jen Poslední v derby s Cembritem. Velkým příslibem je hra Nikolase Bednárika, který se v úvodu soutěže zapojil jen jako náhradník, ale zlepšoval se zápas od zápasu, až patřil k nejlepším. Podstatně přispěl k zisku bodů a nastřílel osm branek. Mužstvo jako celek prokázalo vůli, když v Drozdově v závěru odvrátilo ztrátu 0:3 a v berounském derby nepříznivý stav 1:3 na konečný 4:4.

13. Horymír Neumětely - 4 body

U Šemíků celkově převládá zklamání nad umístěním, neboť hráčský kádr, kterým disponují, by měl hrát v popředí tabulky. Po odchodu Davida Špicla do Chlumce nastal problém na nejdůležitějším postu sestavy, brankáři. Týmová obranná činnost gólmanům nepomůže, proto je Horymír s 26 obdrženými brankami nejhorším týmem a logicky i největším počtem proher – šesti. Největší debakl nastal v Trubíně – 1:8. Mrzet může ztráta vedení 2:0 ve Stašově a prohra v závěru. Jediným výsledkovým pozitivem je obrat stavu 0:2 doma s Hořovicemi B a cenná remíza. Radost z výhry přišla jen s Karlštejnem. Funkcionářský tandem Vlastimil Bláha a Pavel Tůma zapojil 19 hráčů. Z nich Karel Ciprian, Tůma a Kalina nechyběli ani v jediném zápase. Soustavně nejlepší výkony předváděl Pavel Kalina. Bratři Ciprianové dokáží individuálně přehrát soupeře stejně jako Vršecký. Z jejich hry nejvíce těžil Šuster, nejlepší střelec týmu s čtyřmi brankami.

14. TJ Karlštejn - 3 body

Nejhorší umístění týmu za dosavadní období v okresním přeboru. Nedokázal vyhrát ani jedno střetnutí. Přesto v řadě utkání bylo vyrovnaným soupeřem a nezaznamenal žádný vyložený propadák. Mohl se opřít o solidní hru zadních řad, které jsou páté nejlepší. Úplně katastrofální je však útočná produktivita, pouze čtyři vstřelené branky jsou odpovědí na poslední příčku. Kádr mužstva je dost široký, nastoupilo 27 hráčů. Jen Drbohlav a Klusák v osmi, přidal se k nim i Klimenta s pěti starty v základu a třemi jako střídající hráč. Na postu brankáře se představili Trojan a Humpolík vždy dvakrát a Klimenta čtyřikrát. Nejlepší z nich působil Humpolík. Obranná hra je dobře propracovaná, oporou je Fiala. Dobré výkony odváděli Červený a P. Kučera. Nejlepším střelcem je Klusák s dvěma góly. Nejcennějším výsledkem pro mužstvo je bezbranková plichta doma s Nižborem, stejně skončil i duel s Tetínem. Úspěchem byla i remíza 1:1 na hřišti ČLU Beroun B.

STATISTIKA

Návštěvy:

Okresní přebor celkem shlédlo 4 380 diváků. Jedná se o solidní účast vzhledem k vyhlášeným omezením, v předposledním kole možnost do 50 diváků a poslední dokonce úplný zákaz. Cembrit Beroun měl 700 diváků v 5 zápasech, Nový Jáchymov 670 diváků v 5 zápasech, Nižbor 500/5, Stašov 319/4, Chyňava 305/4, Drozdov 305/5, Trubín 293/4, ČLU Beroun B 265/4, Karlštejn 255/4, Zaječov 170/4, Hořovice B 169/4, Žebrák 164/3, Neumětely 140/3, Tetín 125/2 zápasy.

Vyloučení:

Soutěž měla po letech velice slušný průběh, hráči se starali o hru. Došlo pouze k jedenácti vyloučením, většinou po udělení druhé žluté karty. Nejtrestanějším týmem byl Stašov - 3x. Jediný Miroslav Sommr (Zaječov) byl vyloučen dvakrát. Bez vyloučeného hráče absolvovalo podzim 6 týmů - Drozdov, Nižbor, Chyňava, Cembrit, Karlštejn a Trubín. Funkcionáři rovněž nepřekročili sportovní řády tolikrát jako v minulosti. Vykázán byl trenér Karlštejna a zdravotník Tetína.

Pořadí střelců:

11 branek - Krejča (Nižbor)

10 branek - Michal Novák (Cembrit)

8 branek - Bednárik (ČLU Beroun B), Milan Novák (Hořovice B)

7 branek - Morstein (N. Jáchymov)

6 branek - Hebeda (Chyňava), Kaňka (Hořovice B+ Tetín)

5 branek - David Černý (Žebrák), T. Eichenmann (Stašov), Hejna (Tetín) Filip Matějka (Nižbor), Pichlík (Drozdov), Kučera (Nižbor)

Kuriózní přestupy v soutěži:

Tomáš Kaňka z Hořovic B na 1 utkání do Tetína a hned zpět,

Filip Hosnédl z ČLU Beroun do Karlštejna a po 4. kole pokračoval do Chyňavy

Sestavy podzimu okresního přeboru:

A tým:

Merhout (Nový Jáchymov - 2)

Šmíd (Nižbor – 2), Landa (Cembrit - 3), Kebrle (Žebrák - 3)

Frydrych (N. Jáchymov – 2), Hebeda (Chyňava – 3), F. Matějka (Nižbor – 3), T. Eichenmann (Stašov - 2)

Morstein (N. Jáchymov – 2), Mich. Novák (Cembrit – 4), Krejča (Nižbor – 4)

B tým:

Hrdlička (Stašov -1)

Spurný (N. Jáchymov -1), Cihelka (N. Jáchymov -1), Smetana (Tetín – 2)

M. Dochtor (Žebrák – 2), Pichlík (Drozdov – 2), R. Klička (Trubín -1), Mil. Novák (Hořovice B - 2)

Kaňka (Hořovice B – 2), Bednárik (ČLU Beroun B – 2), Martin Husák (Chyňava - 2)

(čísla v závorce uvádí, kolikrát byl hráč v sestavě kola)