V sobotu většina hráčů jen trénovala, někteří šli hrát za béčko třetí třídu proti Broumům (6:1). Po tréninku se dva zkušení hráči vyjádřili k otázce, jak vnímají vynucené přerušení organizovaného sportu. „Není to nic příjemného. Je to venkovní aktivita a nemyslím si, že zvlášť riziková pro pár diváků, natož hráče. Takže jsme z toho trochu rozčarovaní,“ nese nelibě rozhodnutí vlády Jan Bežó.

„Je to velice nepříjemná situace pro všechny, doufal jsem po minulé nedohrané sezoně, že k něčemu takovému už nedojde. Teď nezbývá než věřit, že pauza nebude delší než těch čtrnáct dní. Rozumím obavám ze stále se zhoršující situace ohledně covidu, ale doufám, že v dalších případných vlnách nebudeme situaci vždy řešit přerušením všech sportovních akcí. To by pro budoucnost sportu nebylo dobré,“ doplnil Luděk Kaufman.