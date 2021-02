Branku hájil také v Praskolesích, Bzové, Hořovicích, Broumech a teď zabraňuje rejdům protihráčů v týmu SK Březová 08, který hraje na hřišti ve Bzové. Martina Košťálka velmi zaujaly myšlenky F(e)voluce, k jejímuž hnutí se s chutí přidal s cílem něco změnit. I on kandiduje do Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Beroun.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Hlavní motivací je super parta lidi, která se nám v rámci naší kandidátky podařila dát dohromady, kde každý z nás přináší znalosti z jiných problematik fotbalu a všichni jsme odhodláni se tomu věnovat. Jinak mou další osobní motivací je určitě větší transparentnost řízení OFS a všech jeho komisí.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal hraju odmalička a vyzkoušel jsem si ho až do krajské úrovně a dodnes je to moje srdeční záležitost, která mi dává možnost se pravidelně setkat s kamarády a ještě si u toho udělat žízen a pobavit se. Bohužel aktuální situace s pandemií fotbalu a ostatním sportům vůbec nepomáhá a celý český sport bude mít do budoucna asi velké problémy tuto díru zacelit. Tím myslím hlavně odliv dětí od sportovních aktivit. Co se týká fotbalu jako takového, tak mě nejvíce vadí korupce a uplácení, což jsou věci, které se dějí už od okresních úrovní.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Tak rozumný člověk si obrázek udělal již dávno. Aktuální aféra s nahrávkami jen dokresluje, jak špatná situace v českém fotbale je.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Vzhledem k tomu, že jsem zjistil, jak je ta chobotnice prorostlá přes kraje až do okresů, tak doufám, že dají lidé šanci fotbal zkusit očistit, což je potřeba začít změnami v okresních orgánech, které toto celé v krajských volbách podporují, a ty zase dále v republikových.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Jak jsem řekl na začátku, kandidujeme jako celek a je pro nás cílem uspět jako celá iniciativa, abychom naše vize a cíle mohli začít naplňovat postupně dohromady. Mezi ty hlavní oblasti naší iniciativy patří: práce s mládeží a její rozvoj na Berounsku, aktivní nábor mladých rozhodčích, větší zapojení týmů do fungování OFS pomocí online dotazníků a pravidelných setkání zástupců týmů jednou až dvakrát za sezonu.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Osobně si nemyslím, že je to nutné. Pokud bude ale celý systém dostatečně transparentní a ostatní lidé v řídících funkcích nebudou strkat hlavu do písku jako to dělali dodnes. Určitě bych neházel kolektivně vinu na rozhodčí, jelikož je to problém celého fotbalového prostředí a každý musíme začít u sebe a v našich klubech! Jinak my a rozhodčí se potřebujeme navzájem, takže je potřeba navzájem komunikovat a nestavět mezi sebe bariéry. V rámci naší kandidátky do VV OFS jsme v úzkém kontaktu s velkou řadou rozhodčích, s kterými bychom rádi v případě našeho zvolení spolupracovali v rámci komisí. Jsou to totiž jednotlivé komise, které jsou nejdůležitější součástí fungování celého OFS a z tohoto důvodu je naším cílem pokud možno zachovat kolem padesáti procent současných členů a doplnit je novými tvářemi, které mají zájem, znalosti a chuť se ty nové věci učit.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

V to doufám, jinak by fotbalu na nižších úrovních hrozil brzký konec. Bohužel společnost se vyvíjí nějakým směrem a ten je potřeba v dnešním fotbale reflektovat a k tomu jsou potřeba změny. Chápu, že k tomu patří i negativní emoce, obvzláště v dnešní těžké době, ale dokud budeme lidi, kteří mají chuť a energii ty změny dělat, zastrašovat a zrazovat je od toho, tak se nikam neposuneme. Pojďme hrát všichni Fair-Play!