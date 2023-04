Nebyl to apríl, hýskovský Tomáš Lhotka sehrál excelentní zápas.

Loděnický Karel Bartoš v akci. | Foto: Karel Bartoš st.

V zápase třetí třídy nastřílel na půdě Praskoles tři góly a přispěl tak k vysoké výhře svého celku 7:0. Další bývalý divizní hráč Jakub Vaníček rozhodl o výhře Sparty Podluhy v Újezdě 1:0.

V neděli jdou shodně od půl páté do akce dva týmy, které se před týdnem rozešly smírně 2:2, Tmaň a Loděnice B. V zápise z tohoto utkání se objevila kuriózní žlutá karta hned v první minutě. Vše ale osvětlil Karel Bartoš, který kartónek obdržel. „Pan rozhodčí to napsal špatně. Byla až v druhém poločase, ztratil jsem balón a hasil jsem skluzem protiútok, ale ještě na vlastní půli,“ usmíval se zkušený loděnický hráč, který se vrátil k utkání: „Jinak myslím, že na první kolo a třetí třídu to bylo dost dobré utkání. Zaspali jsme začátek, mohli jsme dostat ještě dva góly, ale gólman nás podržel. Na druhé straně jejich gólman předváděl zákroky také neuvěřitelné (drží se ještě za hlavu), dali jsme tyčku, břevno a naštěstí i vyrovnali. Konec byl nahoru dolů, takže za mne spravedlivá dělba bodů.“

Karle Bartoš nastupuje v sestavě loděnické rezervy i se svým synem a už se chystají na domácí utkání s posledním Karlštejnem. Tmaň se vydá k důležitému záchranářskému duelu do Vysokého Újezdu, v jeho dresu nastoupil naposledy i předseda berounského svazu Ondřej Lípa.