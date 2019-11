Karlštejn - Trubín 0:3

Výsledek je pro Karlštejn milosrdný, Trubín měl ještě dalších pět brankových příležitostí. Brankář domácích Kliment jako jediný snese přísnější měřítko, hostující hráči jej většinou trefovali. V 18. minutě připravil úvodní úspěch hostů Jiří Klička, když zatáhl míč prostředkem a prostrčil do pokutového území pro Vokáče, jenž skóroval podél brankáře. Poté předvedl brankář Kliment výborný zákrok při střele Radka Kličky z trestného kopu. V 42. minutě s velkou chutí hrající Maleček vyslal z poloviny hřiště do úniku Rajtra, ten dal pod sebe na Brodana a bylo 0:2. V 58. minutě byla k vidění nejhezčí branka, kdy šajtlí do šibenice vlastní brankou skóroval Machulka.

ČLU Beroun B - Březová 10:0

V úvodní půlhodině stačila Březová stíhat a pokrývat útočnou aktivitu rezervy, dostala se i na polovinu soupeře. První branka Bednárika ve 34. minutě jakoby otevřela hráze padající gólové lavině. Nakonec se na Máchovně čepovala populární desítka. Za stavu 3:0 měli hosté jeden náznak čestného úspěchu, když Müller orazítkoval břevno. Hru dirigoval jako správný režisér Roman Grajcar a zařídil i nejhezčí branku zápasu, když z 18 metrů vymetl šibenici.

Chyňava - Neumětely 2:3

Dost vyrovnaný duel, Chyňavě paradoxně uškodilo vyloučení hostujícího Konopáska v 65. minutě, neboť zbývající se semkli a příkladně bojovali. Nakonec byly Neumětely o trošku lepším a také šťastnějším týmem. Nejprve tři minuty před koncem vyrovnal Zdeněk Steiner na 2:2, remíza nebyla souzena a v 91. minutě přesný centr M. Cipriana zakončil hlavou Jan Spousta na 2:3.

Drozdov - Tetín 7:0

Drozdov v závěru podzimu chytil dobrou formu, Tetín byl však mizerným protivníkem a vypracoval si pouze náznaky útočných akcí. V 5. minutě zahrávali hosté rohový kop, naráz vznikla nevýhoda a Kovařík vyslal do samostatného úniku Alexe Vodičku, který po zemi zařídil vedení. V 15. minutě A. Vodička vybídl ke skórování Kovaříka, jenž mířil k tyči. V 28. minutě snadno A. Vodička pronikl obranou a nezištně připravil pro Spurného, který má mimořádnou střeleckou pohodu - 3:0. Po změně stran hned v úvodu napadal obránce A. Vodička, byl nedovoleně zastaven a pokutový kop proměnil Voráček. V 76. minutě se vydařila Drozdovu pohledná akce po ose V. Vodička – Pichlík, střílený centr hlavou zakončil Kovařík - 5:0. Po dvou Knotek napnul síť na 6:0. V 82. minutě přesným pasem uvolnil Větrovský Víta Vodičku a brankář neměl šanci.

Žebrák - Stašov 8:0

Exhibiční výhra Žebráka, od Stašova byl vidět velký respekt ze soupeře. Hostující brankář Čermák ještě další střelecké pokusy domácích zmařil. Účet završil v poslední minutě Adam Vokáč, který a vypustil z velkého vápna krásnou střelu na 8:0.

Nový Jáchymov - Zaječov 2:5

Nečekaná, ale zcela zasloužená výhra Zaječova. Rozhodla o ní maximální střelecká produktivita. Čerstvě zapískované hřiště za neustálého drobného deště předurčilo téměř anglický terén, který vyhovoval rychlé hře. V 18. minutě povedený centr Patery nechtěně odvrátil M. Sommr hlavou za sebe a nechytatelný volej Morsteina znamenal vedení 1:0. V 35. minutě se na hraně velkého vápna chytrou finesou uvolnil Kaniok, střelu brankář Merhout s problémy vyrazil, Kaniok pokračoval a zblízka do prázdné branky vyrovnal na 1:1. Poté dvakrát vychytal gólman hostů Štěpánek Morsteina. V 65. minutě se Zaječov dostal v druhém dějství poprvé na polovinu soupeře, nenápadný protiútok založil průnikovou přihrávkou Tomášek a křížná střela Michala Ungra znamenala stav 1:2. Hned z rozehrávky nacentroval Vlček a Morstein zblízka hlavou vyrovnal na 2:2. V 69. minutě se odhodlal k střele z 18 metrů David Černý, míč sice nepříjemně zaplaval, přesto byl chytatelný, jenže bylo to 2:3. V 74. minutě se zrodila rychlá křídelní akce, M. Ungr přenesl na Šimůnka a ten se nemýlil - 2:4. V 83. minutě zbytečně přišel obránce o míč, Braun vymyslel nezištnou přihrávku a M. Ungr pohodlně zakončil na 2:5.

Hořovicko B - Cembrit Beroun 4:2

Na těžkém terénu bojovný zápas, Cembrit dlouho odolával, ale školáckými chybami přišel o bod. O výhře domácích rozhodlo nasazení rozdílových hráčů Bělohlávka a Nováka. „B mužstvo chtělo odčinit včerejší porážku A mužstva, a to se mu povedlo skvěle. Náš celek sice prohrával od úvodních minut 0:1, ale z pokutového kopu Svoboda dorovnal stav utkání na 1:1, když se za tohoto výsledku šlo do šaten. Ve druhém poločase se B tým ujal vedení, v 76. minutě tak učil Novák. Bohužel o dvě minuty později však soupeř srovnal na 2:2. Další komplikací bylo vyloučení opory a zkušeného playmakera Jaroslava Kuchaře staršího. Když utkání směřovalo k remíze, tak se dvě minuty před koncem ujal slova trenér A týmu Petr Himl, který strhl vedení opět na domácí stranu. V úplném závěru ještě přidal pojišťovací branku svým druhým gólem v utkání Novák a B mužstvo tak slaví výhru nad Cembritem Beroun 4:2,“ zazněl komentář na hořovickém webu.