Hořovické béčko poprvé okusili hořkost porážky

Od prvních minut drželi hosté míč na kopačkách a hrálo se v podstatě jen na půlce domácích. První šanci měl ale Nižbor ve 14. minutě. Po brejkové situaci dal nižborský útočník přihrávku podél malého vápna a Ježek míč uklidil do odkryté branky. V gólové příležitosti se pak ocitl hostující Mencl, jeho prudkou hlavičku zlikvidoval brankář Bednář. V další šanci se ocitl Vokůrka, ale opět ho vychytal domácí gólman, který svůj tým zachránil ještě několikrát.

I ve druhém poločase tvořili hru spíše hosté. Zahrávali nespočet standardních situací a rohových kopů, ale nepodařilo se jim prosadit. Ani střely ze střední vzdálenosti nepřinesly ovoce. K jedné takové se odhodlal Novák a chyběly centimetry. V 51. minutě se domácí dostali opět do brejkové situace a znovu béčko Hořovic potrestali, tentokrát mířil přesně Chovančík. Hostům se na jejich dvoubrankové vedení nepodařilo odpovědět, chyběla jim kvalita v předfinální fázi, kdy se nedokázali dostat přes početný obranný blok.

V Hudlicích přispěl k oslavě fotbalu i sudí Divilek

V derby se ujali vedení po čtvrthodině domácí zásluhou Sklenáře. „Naše plány se po obdrženém gólu nijak neměnily, protože my vzhledem k naší marodce a sestavě jsme si řekli, že s nimi nemůžeme hrát nahoru dolů, hlavně na jejich hřišti, které je prostě šílené. Chtěli jsme být trpěliví a čekat na naše brejkové šance, protože Hudlice jsou mladý fotbalový tým, ale vzadu mají problémy, takže jsme věděli, že do šancí se dostaneme,“ uvedl novojáchymovský Jakub Krob.

Ten ještě před přestávkou vyrovnal. „Můj gól padl ještě před půlí z trestného kopu z hranice vápna, kdy jsem to dal přes zeď a brankář Juppa neměl šanci,“ popsal svojí branku a dodal: „O přestávce jsme si řekli to samé, co před zápasem a obraz hry se ani po přestávce nijak nezměnil. My bohužel momentálně nemáme na víc než hrát proti podobným soupeřům z bloků a nechat je hrát do plné obrany, což se hraje každému soupeři špatně. Naštěstí naše obrana včele s gólmanem Merhautem fungovala výborně, takže se nám podařilo získat bod.“

Utkání skončilo tedy 1:1. „Hudlice byly určitě aktivnější, chtěly hrát a určitě má pro ně bod menší cenu než pro nás. Obrovské šance byly ale na obou stranách, my jsme se do nich dostávali hlavně ke konci, kdy to Hudlice hodně otevřely, ale bohužel pro nás je několikrát podržel výborně chytající Juppa. Takže bod nakonec asi zasloužený, ale my byli určitě spokojenější. Jinak si myslím, že utkání i vzhledem k terénu mělo svoji kvalitu a přispěl k ní i výborně pískající rozhodčí Divilek,“ vysekl pochvalu sudímu Jakub Krob, který dodal: „Dorazilo přes 200 platících diváků, což i s dětma mohlo být klidně ke třem stovkám celkově, takže atmosféra byla dobrá. Diváci obou týmů byli slyšet a už se těšíme, až na jaře bude derby u nás v Novém Jáchymově.“

Jakub Šikanedr opět mířil do černého

Rezerva ČLU Beroun si poradila doma s Tetínem 3:1. O dvě branky domácích se postaral Jakub Šikanedr. „První branka padla po přihrávce do uličky od Bednárika, který mě vyslal samotného na brankáře, kterého jsem překonal a zakončoval do prázdné brány. Druhý gól padl úplně stejně, jen bez překonávání brankáře, zvolil jsem lehčí variantu a to utaženou střelou po zemi na vzdálenější tyč,“ popsal gólové radosti berounský hráč.

Sám je v pohodě, chodí i za áčko. „Ano, jsem v naprosté pohodě. Góly ale nepočítám, pro mě jsou důležité branky, které budou padat teď,“ dodal Šikanedr. Pro soupeře je ale postrachem, když má na svém kontě už jedenáct branek.