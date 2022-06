Uvolněný fotbal vyzněl pro outsidera

Vítězný tým okresního přeboru si měl lehce poradit s horkotěžko zachraňujícím se Stašovem, ale opak byl pravdou. Neumětely prohrály ve Stašově 2:3, možná i díky oslavám po předchozí důležité remíze s Novým Jáchymovem 2:2. „Utkání s Čechií pro nás bylo velice těžké, protože už jsme věděli, že i remíza nám k titulu stačí. Vítězství okresního přeboru jsme pak řádně oslavili. Nicméně dokopná bude až tuto sobotu po posledním utkání se Stašovem, kde chceme potvrdit tuto skvělou sezonu,“ mínil neumětelský Dan Nový, který srovnával ve Stašově na 2:2. Jenže Dominik Hruška zasadil po chvíli Šemíkům vítězný úder, a tak se vlastně slavilo v obou táborech. Teď se ještě uvidí, zda Neumětely přihlásí coby vítěz přeboru I. B třídu.

Druhý skončil Žebrák, třetí Trubín. Oba týmy ale nepřesvědčily

Stříbrnou pozici v přeboru opanoval Spartak Žebrák, který ale neuspěl v závěru doma proti Zaječovu, jemuž podlehl 3:4. Hattrickem se zaskvěl hostující Michal Ungr. Na druhou pozici si brousil zuby i Trubín. „Míříme v tabulce vždycky maximálně vysoko. Mrzí nás, že už nemůžeme přeskočit Neumětely a stát se přeborníkem, ale na jaře jsme nakupili řadu zbytečných ztrát. Na bednu nám stačí bod, ale pořád je ve hře i druhé místo. Každopádně se musíme soustředit hlavně na sebe a porazit Tetín. Jak to pak dopadne v Žebráku už ovlivnit nemůžeme,“ věděl před utkáním trubínský Jakub Porsch. Trubín ale doma remizoval s Tetínem 1:1 a zůstal na třetím fleku.

V první půli hody, pak přišel gólový půst

Hořovické béčko skončilo nakonec čtvrté, když porazilo Nižbor vysoko 8:0. „Takovéhle gólové hody už si snad nepamatuju, možná někde v žácích, ale byl to poslední zápas, šli jsme si to užít,“ pravil hořovický Martin Svoboda. Ten byl autorem posledního gólu rezervy do nižborské sítě ještě před koncem první půle. „Můj gól padl po klasické akci letošní sezony. Krásná přihrávky na Máju, který obešel hráče a dával pod sebe do malého vápna, já už pouze zpracoval a dokončil tak krásnou akci,“ popsla svůj gól jeho autor.

Ve druhém dějství už diváci gól neviděli. „Myslím, si ze už jsme se uspokojili s výsledkem 8:0 po první půli, pak už nastoupili veteráni našeho týmu, takže jsme si to už užívali a na výsledku už tolik nezáleželo,“ uvedl Svoboda.

Martin Svoboda v Hořovicích stejně jako Jaroslav Kuchař končí. „Bohužel po dlouhých čtyřech krásných letech v Hořovicích budu mužstvo opouštět do už dlouho očekávané Jenče B, kde budeme hrát jako tým z Chýně pod taktovkou Jardy Kuchaře staršího. Chtěl bych poděkovat Hořovicím za super čtyři roky,“ předznamenal věci další.“