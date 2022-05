Vojtěch Zítek ví, že rezerva musí všechno vyhrát

Netradičně už od 14 hodin začalo utkání v Hořovicích na přírodní trávě, v němž přivítala divizní rezerva berounský Cembrit. A po půlhodině vedla o čtyři góly.

„První gól padl po individuální akci Štěpána Šímy, jehož střelu brankář vyrazil a Mára Kyncl zakončoval do prázdné branky. Potom se střelecky rozjel Ondra Bělohlávek, který vstřelil hattrick Stav 4:0 o poločase je velký náskok, věřil jsem, že to dotáhneme do vítězného konce,“ řekl domácí Vojtěch zítek.

Cembrit se však nesložil, a tak diváci viděli hodně šancí na obou stranách. „Velmi nebezpečný byl Michal Novák, který nám nakonec i gól dal. Druhá půle už bohužel nebyla od nás v takovém tempu a tak se i Cembrit dostával do protiútoků. Naštěstí pro nás tu finálku neměl tak kvalitní,“ poznamenal zkušený hřáč Hořovic B.

Ty nakonec vyhrály 6:1 a stále pomýšlejí na vítězství v přeboru. „Postup je nás cíl. Bohužel domácí zápas s Neumětely nám nevyšel a teď budeme muset doufat, že někde ztratí. My už samozřejmě musíme všechno vyhrát,“ ví dobře Vojtěch Zítek.

Zaječov po klasicky špatném začátku zabral

Už na šesté místo se prodral Zaječov, který však s Drozdovem po brance Michala Voráčka ze sedmé minuty prohrával. „Popravdě řečeno nás to nezmrazilo. Je to na jaře naše klasika. Pouštíme soupeře do vedení po našich chybách a potom bohužel vždy doháníme výsledek. Asi je potřeba něco změnit a ještě více se koncentrovat na začátek zápasu,“ krčil rameny domácí Ondřej Král. Po čtvrthodině hry se radoval z vyrovnání. „Vyrovnal jsem hlavou po rohovém kopu.“

Diváci se bavili, domácí přidali do půle ještě dvě branky, aby nakonec zvítězili 5:2. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale soupeř byl nepříjemný především v útočné fázi. Navíc důležité zákroky měl na začátku zápasu Jindra Štěpánek. Kdyby nás nepodržel, mohlo to vypadat možná jinak. Teď bude důležité bodovat v Novém Jáchymově, který je v tabulce o bod před námi,“ přeje si Ondřej Král.