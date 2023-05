Šest kusů nasázel do sítě drozdovského béčka rpetský snajpr David Novotný. Rpety porazily Drozdov B 10:1 a spějí do třetí třídy.

Tým SK Rpety před duelem s béčkem Drozdova. | Foto: SKR

Kanonýr víkendu odpovídal podruhé na jaře na dotazy Deníku.

Šest nastřílených gólů, co na to kabina?

Kabina je ráda, že branky střílím, jsme dobrá parta. Děkuji hlavně trenérovi Vlastovi Blažkovi, který má k nám osobní přístup a poděkoval mi za to. To vždy potěší víc než tři hattricky v zápase.

Sledoval jste semifinále Ligy mistrů?

Sledoval, přál jsem Realu, to nevyšlo. Tak jsem se zařekl, že dokud nebudeme se Rpety v Lize mistrů, přestávám to sledovat (smích).

Komu budete přát ve finále?

Ve finále asi Citizens, aby si Real mohl říct, že vypadl s vítězem,

Díváte se na MS v hokeji, jak skončíme?

Sleduji to, protože trenér Jalonen nejprve volal i mne, abych dorazil na sraz, ale jelikož máme s SK Rpety ještě tři zápasy do konce sezony, odmítl jsem (smích). Přeji nám samosebou co nejlepší výsledek. Je to sport, stejně jako ve fotbale se může stát cokoli.

