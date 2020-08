Pojďme si je popsat. První viděla Jánská v 16. minutě, kdy Cafourek podkopl Herejta a nařízený pokutový kop proměnil Šolc přízemní střelou k levé tyči - 1:0. V 28. minutě zbytečně zboural Mušálek v pokutovém území zády k brance stojícího Herejta a byla nařízena druhá penalta. A Šolc jí proměnil střelou do stejného místa jako u prvního pokusu - 2:0. Utkání se zdramatizovalo v 35. minutě, kdy si Dreksler šel daleko z branky pro centr, v klubku hráčů mokrý míč neudržel a následně ve skluzu podrazil zkušeného Petra. Výhodu pokutového kopu dostali i hosté. K jeho zahrání se postavil Reichl a bezpečně jej proměnil - 2:1.

Šok zažila Jánská v 61. minutě, kdy hosté na polovině hřiště zachytili nepřesnou domácí rozehrávku, dlouhým míčem vrátili míč do domácí šestnáctky, Cafourek se otočil okolo obránce a technickou střelou obhodil vybíhajícího Drekslera - 2:2. Radost hostí trvala jenom dvě minuty. Kopečný dlouhým pasem našel nabíhajícího Hrudku, a ten hlavou poslal míč do sítě - 3:2. To už byl na hřišti po více než roční přestávce Křížek a hned začal svým pohybem větrat hostující obranu.

V 65. minutě navázal na sebe dva obránce, prostrčil míč na Herejta a loděnický kanonýr se v tomto utkání taky dočkal branky - 4:2. V 70. minutě opět Křížek unikl Buršíkovi, poslal přesný centr na zadní tyč a nabíhající Hrudka hlavou zavěsil - 5:2. Účet utkání se uzavřel v 89. minutě, kdy Herejt uvolnil O. Mráze a jeho tečovaný pokus skončil v brance bezmocného brankáře - 6:2.

Nutno podotknout, že Petr Kut byl i přes obdržené branky nejlepším hráčem hostí. Na povedený výkon se pokusí Loděnice navázat v neděli na hřišti Braškova, který se v prvním kole utkal s rezervou Tatranu Rakovník a podlehl jí až po remíze 1:1 na penalty.

Loděnice – Lány 6:2 (2:1)

Branky: 16. a 28. Šolc (oba PK), 63. a 70. Hrudka 2, 65. Herejt, 89. O. Mráz - 35. Reichl (PK), 61. Cafourek. Rozhodčí: Krob, Stejskal, Zuskin. ŽK: O. Mráz, Majer, Hrudka – Tetour, Petr, Buršík, Matějka.

AFK Loděnice: Dreksler, Paleček, Prokop, Majer, Kopečný, Šolc, Žižka (87. Jeřábek A.), Mráz O., Mráz M. (60. Křížek), Herejt, Hrudka.

Zápas popsali Jiří Gall a Jan Bežó.