Všechny přivítal předseda OFS Beroun Jan Knotek. Poté převzali zástupci nejúspěšnějších celků minulého ročníku ocenění z rukou Petra Laciny a Vlastimila Pecky. "V novém ročníku vítáme zástupce z rakovnického okresu Roztoky, kteří budou hrát okresní přebor starších žáků," řekl předseda Knotek, jenž si posteskl nad stavem sboru rozhodčích. I z toho důvodu pozval zástupce týmů okresního přeboru, aby počítali s tím, že ne ve všech utkáních budou k dispozici tři rozhodčí.

Losovacího utkání se zúčastnili zástupci 47 oddílů, nezúčastnily se kluby Žebrák, Chaloupky a Vižina.

NASAZENÍ TÝMŮ DO SOUTĚŽÍ OFS Beroun pro ročník 2019 / 2020:

OKRESNÍ PŘEBOR:

1 – ŽEBRÁK (SO), 2 – NOVÝ JÁCHYMOV (NE), 3 – CHYŇAVA (SO), 4 – ČL-U BEROUN B (NE - UMT, Na Ostrově dohodou v IS FAČR), 5 – DROZDOV (SO), 6 – HOŘOVICKO B (SO -3 hod., od 7. kola NE), 7 – CEMBRIT (NE – 10:15), 8 – TETÍN (SO), 9 – BŘEZOVÁ (SO – Bzová), 10 – NEUMĚTELY (SO), 11 – ZAJEČOV (SO), 12 – STAŠOV (SO), 13 – TRUBÍN (NE), 14 – KARLŠTEJN (SO).

III. TŘÍDA:

1 – NIŽBOR (SO), 2 – VŠERADICE (SO), 3 – HOSTOMICE (SO – 13:30), 4 – MOŘINA (NE), 5 – HÝSKOV (SO -3 hod.), 6 – LODĚNICE B (NE), 7 – ZADNÍ TŘEBAŇ (NE), 8 – HUDLICE (NE), 9 – OSEK (NE – 14:00), 10 – PODLUHY (SO), 11 – KOMÁROV B (SO – 14:00), 12 – ÚJEZD (SO), 13 – PRASKOLESY (SO -3 hod.), 14 – BROUMY (NE).

IV. TŘÍDA (sk. A) – všechny týmy -3 hod., pokud není uvedeno jinak:

1 – CHODOUŇ (NE - 10:15), 2 – SRBSKO (NE), 3 – CHYŇAVA B (NE), 4 – ZDEJCINA (NE), 5 – VIŽINA (SO), 6 – VYSOKÝ ÚJEZD (NE), 7 – TETÍN B (NE), 8 – ZDICE B (SO), 9 – OSOV (SO), 10 – TMAŇ (SO), 11 – SVATÁ (NE), 12 – CHRUSTENICE (SO).

IV. TŘÍDA (sk. B) – všechny týmy -3 hod.:

1 – CERHOVICE B (SO), 2 – CHALOUPKY (SO – Osek), 3 – RPETY (NE), 4 – TLUSTICE B (NE), 5 – DROZDOV B (NE), 6 – BĚŠTÍN (NE), 7 – LOCHOVICE (SO), 8 – OSEK B (SO), 9 – LIBOMYŠL (SO), 10 – ZAJEČOV B (NE), 11 – ÚJEZD B (NE), 12 – ŽEBRÁK B (NE).

OPstŽ:

1 – NIŽBOR / CHYŇAVA (SO -2,5 hod., předzápas), 2 – VŠERADICE (SO -2,5 hod., předzápas), 3 – RPETY / FELBABKA (NE -2,5 hod., předzápas), 4 – TLUSTICE (SO – 14:00), 5 – ROZTOKY (okr. RA – SO – 10:00), 6 – ZDICE (SO – 10:15), 7 – volno, 8 – KOMÁROV / OSEK (NE -2,5 hod.).

SELECT OPmlŽ (sk. A):

1 – NIŽBOR (PÁ), 2 – CEMBRIT (ST), 3 – Sokol KRÁLŮV DVŮR (PÁ – BE – Tyrš. stad.), 4 – TETÍN (PÁ), 5 – VŠERADICE B (PÁ), 6 – LODĚNICE (PÁ), 7 – VŠERADICE A (PO), 8 – LITEŇ (PÁ), 9 – FK KRÁLŮV DVŮR (PO), 10 – CHRUSTENICE / HÝSKOV (PÁ).

SELECT OPmlŽ (sk. B):

1 – ÚJEZD (PÁ), 2 – FELBABKA / RPETY (PÁ), 3 – HOSTOMICE / LOCHOVICE (PÁ), 4 – TLUSTICE (PÁ), 5 – DROZDOV / CERHOVICE (PÁ), 6 – HOŘOVICKO B (PÁ - 16:30), 7 – NEUMĚTELY (PÁ), 8 – ZDICE (PÁ), 9 – KOMÁROV (PÁ), 10 – ŽEBRÁK (PÁ).