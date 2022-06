Soupeřem byl Spartak Žebrák, jak jste se na něj připravovali?

Žádné specifické přípravy neprobíhaly. My jsme se na zápas hodně těšili. Finále poháru a k tomu kvalitní soupeř, který hraje o prvního fleka v okresním přeboru. Věděli jsme, že sestavy obou týmů budou trošku ovlivněné jak zraněními, tak termínem finále, což se potvrdilo, ale řekl bych, že na kvalitě utkání to neubralo.

Do zápasu jste vstoupili lépe, jak padl úvodní gól?

Ze začátku jsme byli lepší na balonu a lépe jsme kombinovali, což vyústilo i v branku Péti Budila, který si na vápně skvěle narazil s Danem Černým a sám před brankářem pohotově zakončil k tyči.

Kdo měl víc ze hry a bylo to hodně otevřené?

Celkově bych řekl, že více ze hry jsme měli my. I když paradoxně po prvním gólu naše kvalita hry hodně klesla. Kazili jsme jednoduché přihrávky, prohrávali souboje, nesbírali odražené balony a hlavně uprostřed hřiště nám chyběl lepší pohyb. Hosté se však do šancí také nedostávali, protože naše obrana, zejména stopeři Lenkvík s Boučkem, fungovala skvěle. Hodně tomu pomohl i v bráně spolehlivý Martin Kareš, který po letech oprášil rukavice a šel pomoc!

Nástup do druhého dějství vám opravdu vyšel…

Do druhé půle jsme pak vstoupili skvěle. Byli jsme aktivní, sbírali balony a zvýšili Danem Černým na 2:0. Po gólu jsme dál byli lepším týmem. Žebráčtí spoléhali hodně na nakopávané balony a my jsme naopak hráli více kombinačně. Pak jsme je ale dvěma nešťastnými momenty dostali do hry. Nejprve jsme si dali smolný vlastní gól, což nás trošku srazilo a Žebrák naopak nakoplo. A čtrnáct minut na to využil Žebrák smolného podklouznutí Pepína Boučka a vyrovnal na 2:2.

Co jste si v tu chvíli říkal?

Jelikož oba góly jsme jim v podstatě darovali, tak jsem furt věřil v naši sílu. Jak jsem již říkal, myslím, že jsme byli v průběhu zápasu lepším týmem. Ale samozřejmě dostat v 74. minutě na 2:2 není ideální. Naštěstí se nám povedlo rychle odpovědět a zápas rozhodnout.

Jak padl váš gól na 3:2?

Po gólu na 2:2 jsme se naštěstí nesesypali, naopak ukázali sílu a tlačili jsme se dopředu. Hned tři minuty po obdrženém gólu se Martin Silbernágl hezky uvolnil na rohu velkého vápna soupeře, přistrčil mi ideálně balon na střelu a já jsem z první technickou střelou kroutil míč na vzdálenější tyč. Hned jsem věděl, že mi to krásně sedlo, balón o tyč skončil v bráně a my šli do vedení! Ať vzpomínám, jak vzpomínám, tak si myslím, že jsem hezčí gól nikdy nedal a ta euforie, která po gólu vypukla, byla jednoduše úžasná.

Věděl jste, že to bude možná rozhodující gól utkání?

Anp, o to hezčí to bylo, že šlo o rozhodující gól zápasu a myslím si, že nám dodal další sílu a naopak soupeře to trošku zlomilo. Po gólu jsme drželi více balon, vyhrávali souboje, byli jsme celkově lepší.

Otevřel to pak nějak Žebrák a byl toho důsledek dalších dvou gólů Všeradic?

Žebrák to trošku otevřel, ale jelikož jsme kontrolovali balon více my, tak se k ničemu nedostával. Další dva góly nebyly ani tak důsledkem toho, že to otevřeli, ale spíš pohody na našich kopačkách a dobrých kombinacích. Martin Silbernágl zvýšil v 84. minutě na 4:2 po hezké kombinační akci ve vápně hostí. V 90. minutě jsme ještě po faulu na Martina Silbernágla kopali penaltu, kterou hostující brankář Andělovi vyrazil na roh, ze kterého ovšem skvěle hrající Láďa Lenkvík hlavou zvýšil na konečných 5:2. Hned na to písknul pan rozhodčí konec a mohlo se začít oslavovat!

Kromě velkého poháru přebral i jeden z vašich hráčů menší pohár…

Jde o jednoho ze tří dorostenců, kteří nastoupili do zápasu a všichni tři podali skvělé výkony. Klobouk dolů před nimi. Honza Matějíček od panů Zítky a Lípy převzal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. No, bude to mít drahý (úsměv).

Jaké byly oslavy vítězství v poháru nebo teprve budou?

Hned po závěrečnému hvizdu a předání poháru pro vítěze jsme si užili menší oslavu s našimi skvělými fanoušky, kteří dorazili v hojném počtu a vytvořili skvělou atmosféru. Hlavní oslavy si však necháme až na dokopnou!

Ve třetí třídě jste druzí, půjdete případně výš z tohoto fleku?

Nyní by již mělo být jisté, že z třetí třídy jdou nahoru dva týmy. Postup pro nás byl cíl od začátku sezony, tak věříme, že si druhé místo pojistíme co nejdřív a budeme se těšit na okresní přebor! Myslím si, že tenhle tým už delší dobu ukazuje, že musí hrát výš (úsměv).

Jak se těšíte na krajský pohár a koho byste si přáli?

Upřímně ani nevím, koho dostat můžeme, ale rozhodně bychom si přáli nějaký tým z okolí, který hraje vyšší soutěž, aby mohlo přijít, co nejvíce diváků a užili si, snad dobrou, fotbalovou podívanou!

Všeradice - Žebrák 5:2 (1:0)

Branky: 23. Budil, 48. Černý, 77. Hruška, 84. M. Silbernágl, 90. Lenkvík - 74. Svoboda, 60. Lenkvík vlastní.

Rozhodčí: Špivák, Bidšovský, Hájek.

ŽK: Černý, Vopršál (oba ŽEB).

ČK: 88. Vopršál.

Diváci: 100.

FK Všeradice 1932: Kareš, Kácha, Hruška, Silbernágl O., Budil, Suchý, Silbernágl M., Matějček, Lenkvík, Černý Dan., Bouček.

Spartak Žebrák: Slunéčko, Kebrle, Svoboda K., Müller, Procházka, Vopršál, Jankovec, Razáč, Černý Dav., Svoboda P., Albl (46. Špot).