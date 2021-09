Šlágr víkendu přilákal množství diváků

Dvě stovky diváků. Taková návštěva se sešla na šlágr druhého kola na hřiště Cembritu pod mostem. Novojáchymovská Čechie přijela namlsaná desetigólovým přídělem do sítě Stašova, ale tentokrát se trefila pouze jednou. Vlčkova branka znamenala poločasové vedení, když předtím ještě trefil tyč. Ptáte se, co v prvním dějství šestigólový kanonýr hostů Jan Morstein? Ten se trefil, ale gól neplatil. „Branka padla ve 22. minutě, jenže radost hostům nepochopitelně zkazil rozhodčí Marx. Spurného pas na Morsteina Ilko špatně odhal, útočník hostí, ač uvnitř šestnáctky faulován „koňarem" domácího gólmana, přesto hlavou skóroval. Verdiktu sudího se následně podivovali snad všichni přítomní včetně domácí lavičky. Pro Morsteina znamenal první poločas „za odměnu" dohrát v bolestech a vystřídat již v začátku půle druhé,“ komentovala Čechie situaci na svém webu. Ve druhém dějství se o slovo přihlásil jiný kanonýr, závodský Michal Novák, který dvěma góly otočil skóre ve prospěch Cembritu 2:1. Při prvním prošel obranou hostů a střelou k tyči vyrovnal, při druhém mu pomohla teč hostujícího Vávry, která změnila směr střely jinam, než skákal brankář.

Karlštejn se nesešel, deset hrdinů odjelo s búrem

Tetín využil malého počtu hráčů Karlštejna, který hrál v deseti a připsal si výhru 5:0. „Chybělo nám devět hráčů ze sestavy. Celou přípravu apelujeme na kluky, aby se především na důležitá utkání sešli, a nakonec nás je deset,“ povzdechl si karlštejnský Michal Šaman, který dodal: „A to nám ještě muselo pomoct pár kluků, kteří nastupují jen občas. Pak to v takovém složení logicky nemůže nikoho bavit. Chtěl bych poděkovat všem deseti hráčům, kteří to odbojovali, i když to v oslabení bylo těžké od první minuty."

Divoká přestřelka pod Remízkem

Devět gólů, to se divákům v Hořovicích líbilo. Domácí béčko vedlo v 65. minutě nad Chyňavou 5:4 a fanoušci se těšili na další gólové hody. Pak ale střelcům už nebylo dáno a tři body po divokém průběhu zůstaly doma.

Miroslav Koželuh v netradiční roli

Po náloži v Novém Jáchymově byli příznivci Stašova zvědaví na to, jak se tým vzpamatuje. Zvláště když měl v domácím prostředí silného soupeře, Freyburg Trubín. Velkou atraktivitu vnesl do utkání muž, který se oblékl do brankářského dresu domácích – Miroslav Koželuh. Tři střely sice pronikly za jeho záda, nicméně Stašov mohl být spokojen se ziskem bodu po remíze 3:3.

Šemíci vyplenili žebrácký stadionek

Lídrem tabulky okresního přeboru je Horymír Neumětely, který dokázal i díky dvěma brankám rychlonohého a důrazného Daniela Nového zdolat Spartak Žebrák na jeho půdě v poměru 3:1. Žebrák naopak překvapivě zůstává bez bodového zisku.