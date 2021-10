Neumětely totiž ztratily body po prohře v Chyňavě a mají stejně bodů jako třetí Zaječov. Pozornost bude v neděli upředena do Berouna, kde vedoucí Cembrit hostí Nižbor.

V Zaječově se opět mohlo slavit až do rána

Dvěma góly dokázal před týdnem zlomit tehdejšího lídra z Neumětel Michal Ungr, který při sledování divizního derby v Hořovicích prozradil: „Výhru jsme řádně oslavili v hospodě, někteří až do ranních hodin.“

Po duelu s Novým Jáchymovem to zřejmě v Zaječově dunělo opět až do rána. Střelecky se prosadil tentokrát jiný Ungr – Vladimír. Hráč přezdívaný Moučka zaznamenal dva střelecké úspěchy a přispěl tak k výhře 5:2. Za Čechie se sice prosadil kanonýr Jan Morstein také dvakrát, ale na body to nestačilo.

Karlštejn urval první body a jde před Stašov

Na opačném pólu tabulky došlo k posunu na poslední příčce. Stašov prohrál v Nižboru vysoko 7:1, a tak se otevřela cesta k posunu výš Karlštejnu. Ten remizoval bez branek s Drozdovem a díky lepšímu skóre se posunul právě před Stašov.

"Zápas nabídl spíše bojovnost než reklamu na fotbal. Oba týmy vycházely ze zabezpečených obran. Bylo to vyrovnané utkání, vyjma závěrečné čtvrthodinky, kdy nás Drozdov zatlačil, ale remízu jsme i s přispěním brankáře Jirky Krčmárika udrželi. S bodem jsme spokojeni," netajil se se svou radostí sekretář Karlštejna Michal Šaman.