Bratr prvoligového hráče Pardubic Michala odpovídal na dotazy Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Chtěl bych pomoci fotbalu jako takovému a snažit se ho i sám sebe posunout dál.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal hraju víc jak dvacet let. Fotbal byl vždy můj koníček a posledních několik let je i částečně pracovním vytížením ohledně vedení klubu a seberealizace v něm. Vadí mi negativní dopad a názory lidí, kteří nemají bližší informace.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Samozřejmě jsem zaregistroval tento skandál, který otřásl českým fotbalem. Je to určitě nepříjemná vizitka našeho fotbalu. Ještě nějakou dobu to určitě odkaz zanechá, ale postupem času snad vymizí. Důležité je, aby se podobné věci už neopakovaly.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Já věřím, že do fotbalu vstoupí spousta nových i třeba mladých lidí, kteří přinesou fotbalu prospěch.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Myslím, že hodně důležitá je mládež. Měli bychom už na vesnicích ,,přemlouvat” děti, aby chtěly hrát fotbal, nějakým způsobem je motivovat. Dnešní těžká doba je od fotbalu odtáhla a nebude lehké je znovu do fotbalu dostat, zvlášť když je fenoménem konzolové a počítačové hraní.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Těžká otázka. Věřím, že máme spoustu schopných lidí ve fotbale, kteří dobře pracují pro fotbal a pak jsou jedinci, jenž svoje funkce zneužívají. Těžko říct.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Já věřím, že převládne ta pozitivní. Třeba jenom aktuální úspěchy Slavie a navíc i národních týmů na letošních ME budou odrazovým můstkem k lepší budoucnosti.