První zkušenosti získával třeba i při řízení pátečních duelů mladších žáků. Pak přišly i duely v dospělých soutěžích, kde si prošel „peklem“ pralesa, aby začal rozhodovat i v krajských soutěžích. Pětatřicetiletý sudí odpovídal jako další kandidáti na otázky Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Byl jsem osloven panem Kudrnou, zda bych do toho nešel s ním a stal se jednou z nových tváří. Několik let jsem členem komise rozhodčích a rád bych této zkušenosti využil a přenesl i do pozice člena výkonného výboru. Chtěl bych se výrazněji podílet na řízení OFS Beroun a přispět tak k rozvoji fotbalu.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal pro mě znamená koníček, odreagování, zkrátka mě baví a je důležitou součástí mého života. Vzhledem k tomu, na jaké úrovni působím, tak se mě dění na vyšší místech až tolik netýká. Nicméně v případě problému je podle mě nutné se poučit se z chyb, najít případně i systémové řešení a konstruktivně pracovat na dalším rozvoji. Když uděláte nějaké rozhodnutí, ať už na hřišti, nebo u stolu, vždy se najde někdo, komu se to nebude líbit, zkrátka se ne každému zavděčíte.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Jako každý milovník fotbalu jsem tuto aféru samozřejmě zaregistroval. V podstatě se bohužel potvrdilo to, o čem se dlouhou dobu mluvilo.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Pevně věřím, že tyto volby pozitivně ovlivní prostředí fotbalu, ale zároveň zachovají stabilitu fungování do budoucna a navážou na dobrou, kvalitní práci, která se doposud z mého pohledu dělala.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Moje kandidatura je samozřejmě zaměřená na problematiku rozhodčích, ve které se nejlépe pohybuju. Chci pomoci zkvalitnit prostředí pro práci. Samozřejmě k pozici člena VV patří i další oblasti, které chci rozvíjet a posunout dopředu.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

S tímto si dovolím nesouhlasit. Není přece až tak důležité, jakou roli ve fotbale zastáváte. Každý může přispět zajímavým názorem či podnětem. Vše je o lidech, a o tom, jak svoji práci vykonávají. Věřím, že i například v mé osobě je výhodou, že jsem rozhodčím a mohu tak dalším případným kolegům a členům ve VV říct svůj názor z pozice a zkušeností rozhodčího.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Samozřejmě, že tomu věřím. Společně s Vaškem Kudrnou a dalšími kandidáty, kteří jsou členi našeho týmu, jsme si dali za cíl budovat v berounském fotbale pozitivní náladu a hlavně poskytnout všem klubům co nejlepší servis. To je naše role, dělat vše pro to, aby zástupci klubů byli s naší činností spokojeni.Na této cestě považuji za důležité, abychom byli obklopeni zkušenými funkcionáři, kteří nám poradí v některých procesech a o to snadněji a flexibilněji budeme moci fotbalové prostředí zlepšovat. Proto jsem rád, že členem našeho týmu je mimo jiné i stávající předseda pan Knotek, který všechny tyto vlastnosti splňuje.