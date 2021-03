Takové jsou některé ze štací, kde prožíval zátěž tréninkových jednotek Milan Exner. Chvíli se představil i na Svaté, poté v dresu SK Cembrit Beroun-Závodí a naposledy před přerušením soutěží nastupoval v záložní řadě tým Endeco Zdejcina s kapitánskou páskou. Zároveň se Milan Exner bydlící v Králově Dvoře zapojil i do funkcionaření, když působí jako člen Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Beroun. Do této funkce kandiduje i teď a stejně jako ostatní odpovídal na dotazy Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Vzhledem k tomu, že již ve výkonném výboru funguji od minulého období, kdy jsem nastoupil jako nováček, tak vím, co tato funkce obnáší. Motivace pro další období je udržet nastavený trend a postupně ho zlepšovat.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal je pro mne strašně moc což dokazuje i to, že ho stále hraji ve svých dvaapadesáti letech. Sice už jen nejnižší soutěž, ale stále mne to baví. Co mi vadí na současném fotbale je to, že se po obvinění pana Berbra strhl neskutečný hon na všechny, co do té doby zastávali nějakou funkci ve fotbale. Ať to bylo na okrese nebo až nejvýše na FAČRu. Osobně mě mrzí, že do té doby se nikdo neuměl u nás na okrese ozvat, že to, co děláme, je špatně a že by to chtělo takovou a takovou změnu. Něco jiného je fungování na FAČRu a něco jiného na okrese. Určitě není všechno dokonalé, ale to se musí ozvat ostatní a navrhnout, jak to vše zlepšit.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Sledoval jsem a sleduji. A je jen dobře, že tento člověk už není ve fotbale a doufám, že bude po zásluze potrestán on i ostatní. Ale jak říkám, do této doby skoro nikdo nic veřejně neřekl, až na výjimky a teď je zde každý v roli soudce. Tak to ale bohužel je.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Co se týče voleb, tak si myslím, že dojde k nějakým změnám, ale ne k velkým. Z mého pohledu se na našem okrese udělal kus práce, kterou ale nikdo nevidí nebo nechce vidět, a jen hází špínu na současné vedení. To co čtu na lidovkách, to je neskutečný marast. Ať si lidi nejdříve zjistí skutečnost a poté píší takovou špínu. Je to opravdu někdy až nechutné, ale to asi nikdo z nás nezmění. Velký kus práce odvedl Honza Knotek, který už bohužel nebude kandidovat na předsedu okresního fotbalového svazu, za což bych mu chtěl touto cestou poděkovat.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Vzhledem k tomu, že jsem do současné doby byl na okrese u mládeže (jelikož již několik let trénuji mládež), tak stále budu chtít pracovat stále u mládeže. A zase bych chtěl podotknout, že to, co se šíří mezi námi, že se zde nepracuje s mládeží atd., tak není pravda. Stačí se jen podívat na okresní výběry, které jsou již několik let na velmi dobré úrovni, když patří mezi nejlepší v našem kraji. O to se v posledních letech přičinil velkým dílem Láďa Cibulka, který těmto výběrům dává hodně svého umu. Za to mu patří velký dík. Já bych ale chtěl, aby fungoval celý fotbal na našem okrese jako celek. Bohužel mládež funguje do starších žáků a poté kluci končí, ale s tím OFS bohužel sám nic neudělá.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Bylo by hezké, kdyby se o funkce ucházel někdo jiný, ale bohužel nikdo nechce nic dělat a hlavně ne zadarmo. Velká většina lidí na okrese se domnívá, že funkce na OFS jsou placené, ale toto je mylná představa, každý z nás svou funkci dělá zdarma na úkor něčeho jiného. Co se týče trenérů, tak velká většina těchto chlapů zastává v klubu několik funkcí a jsou rádi za každou ruku a ještě se angažovat do těchto funkcí se jim asi chtít nebude. To by musel být opravdu velký blázen do fotbalu, kterých ale bohužel stále více ubývá.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Taková atmosféra byla ve fotbale již několikrát, avšak ne v takovéto míře a myslím si, že se vše ustálí a doufám, že se i zlepší. Takovéto věci jsou i ve světě a bohužel, ať chceme nebo ne, asi se nám tento nešvar jen tak nepovede vymýtit. O to se však musí zasloužit všichni, co do fotbalu dělají a to nejen řečmi, ale hlavně skutky.