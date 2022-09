Spartak Žebrák byl pasován před sezónou do role černého koně okresního přeboru, ale béčko Českého lva-Unionu ho smázlo 5:1. „První poločas byl v naší režii. Vypadalo to na jednoduchou výhru. Začátek druhého poločasu ale ukázal, že ještě není rozhodnuto. Žebrák snížil a mohl i vyrovnat. To se mu nepovedlo, dali jsme na 3:1 a přidali jsme i další branky. Zaslouženě jsme vyhráli,“ vrací se k utkání kapitán vítězného celku Miloš Novák.