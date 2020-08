Opět bylo velké vedro a vy jste před sebou měli dva duely s kvalitními soupeři. Byl i toto důvod, že někteří hráči dostali v pátek volno?

Zápasy se nám trochu nakumulovaly, tak jsme chtěli zátěž rozložit na více hráčů, to byl hlavní záměr.

Hráli jste poprvé přípravu v Komárově, jak jste spokojeni se zavlažováním, pomáhá to k rychlosti hry?

Zavlažování je super. Trochu se hřiště ještě musí vzpamatovat, ale už teď je znát, že dostává pravidelnou závlahu. O poločase se kropilo a možná, že jsme si na to museli po pauze trochu zvykat. Odskok balónu byl úplně jiný než v první půli. Až se to vyladí, určitě to pomůže k rychlosti hry.

V první půli jste byli lepším týmem, jaké příležitosti litujete nejvíc?

Na žádnou konkrétní příležitost si nevzpomínám, ale obecně platí, že některé slibné akce nedokážeme dotáhnout do zakončení. Je to zaviněno nepřesnou přihrávkou, malým důrazem nebo nízkým počtem hráčů v pokutovém území. Pořád je na čem pracovat, abychom si počínali efektivněji.

Rokycany se dostaly v závěru do tlaku, proč se tak stalo?

Oni tam poslali několik čerstvých hráčů a na nás se začala projevovat v úmorném vedru únava. O to si více cením toho, že jsme v závěru zápasu měli stoprocentní šanci, kdy postupoval Kuba Vaníček sám, ale jeho střela mířila těsně vedle. Škoda…

Byla to s divizním soupeřem vydařená příprava?

Ten zápas měl tempo, nasazení, důraz. Přispěl k tomu i rozhodčí, který to pouštěl a někdy to jiskřilo jako při mistráku. Já to hodnotím jako velice zdařilou přípravu se spravedlivým výsledkem na obě strany. Pro některé naše mladé hráče je to vynikající zkušenost poměřit síly se soupeři z vyšších soutěží. Rozhodně v tom budeme pokračovat.4