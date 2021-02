Osmapadesátiletý muž, který figuruje na kandidátce F(e)voluce, odpovídal na dotazy Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Vzhledem k současnému dění ve fotbale mi přišlo vhodné, aby klub, který se řadí k největším v okresu měl zastoupení v OFS. Prošel jsem si během své sportovní kariéry posty hráče, trenéra i funkcionáře. Věřím, že tyto zkušenosti dokážu uplatnit v další fotbalové etapě.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Ve fotbale se pohybuji od šesti let, tak se dokážu vžít do řady rolí. Na současném fotbalu mě mrzí úpadek fair play. Zdá se mi, že vidíme jen planá hesla. Není přeci hanba uznat, že byl soupeř lepší. Prohra by mě měla motivovat k větší píli a ne k zákulisním bojům. A výhra, to je radost, ke které potřebuji přeci soupeře a musím uznat jeho snahu.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Sleduji ji jako každý sportovec, zvláště fotbalista. Dle mého se potvrzuje, jak je náš fotbal tajemný a v mnoha případech neradostný. Potřebuje osvěžit a pročistit.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Změnu. Jedině ta přinese zdravý vítr a opětovnou radost ze sportu. Největší radost je práce s nejmenšími, kde je vidět okamžitý pokrok a posun ve výkonech. Malé děti ještě nesimulují a zákeřně nefaulují. Tady bychom si měli vzít příklad a tu nezkaženost přenést do vyšších kategorií.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Na vzdělávání a osvětu všech lidí, co se točí kolem fotbalu – funkcionáři, trenéři, hráči, pořadatelé. To vše dělá atmosféru fotbalu. Vždyť to děláme pro sebe a pro radost.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Ti všichni jsou součástí fotbalu. Každý má svůj názor, který by si měl umět obhájit. Je dobré zdravé a nezkorumpované myšlenky realizovat ve prospěch fotbalu a sportu vůbec.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Ano. Proto kandiduji do VV OFS. Ty negativní dojmy vznikly v průběhu doby, kdy řada dobrých myšlenek se přesunula v radost z moci a osobní zisk. Proto například ohodnocení rozhodčích není na patřičné úrovni, ocenění trenérů mládeže je nijaké, ale zodpovědnost mají velkou. Všimli jste si, když dá vaše mužstvo gól, jak se kamarádi v eufórii radují a objímají. Tak tady bych chtěl začít s Fevolucí.