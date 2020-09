Zaječov - Cembrit Beroun 0:4

Nečekaná, ale zcela zasloužená výhra Závodí. Domácí zklamali, v obraně nestíhali a nedokázali si vypracovat brankovou příležitost. Po dlouhé době se duel odehrál v poklidné atmosféře. Nejlepším hráčem na hřišti stoper Jaroslav Landa.

Zaječov postrádal Vladimíra Ungra a Kanioka, u soupeře zranění nepustilo do hry Michala Nováka a Šťastného. Úvodní čtvrthodina se odbývala uprostřed hrací plochy, až v 18. minutě v dobré pozici Paluska zakončoval doprostřed branky. V 22. minutě se rozhodl Zdeněk Nápravník ke křídelnímu průniku a jeho střelu ze 17 metrů tečoval Sommr do vlastní sítě. V 35. minutě zatáhl akci Landa, následně volejem skóroval Malý s pomocí tyče na 0:2. Teprve v závěru poločasu se předvedli domácí, kdy rohový kop vyboxoval Ilko a z úrovně penalty Šos vysoko překopl.

Po změně stran unikl Beňo a z brankové čáry vykopl obránce. V 78. minutě pronikl Nápravník přes několik protihráčů a jeho přetažený centr krásně trefil v pokutovém území Hampl. Deset minut před koncem čerstvě vystřídaný Janeček překonal obranu, jeho dlouhé sólo ale domácí Štěpánek vychytal. Po chvíli ale obehrál zadáky Zedník a přízemní střelou k tyči napnul síť na konečných 0:4. V závěru ještě trefil domácí Král tyč.

Tetín - Stašov 1:1

K vidění byl pouze bojovný zápas, fotbalová kvalita chyběla. Největším nepřítelem hry byl stav hrací plochy. Zkušenější domácí se přece jen se situací lépe vypořádali. Shodným rysem bylo, že branky padaly jen z penalt, obě z kategorie jasných, zahrávaly se vždy po nedovolených zákrocích brankářů. „Celé utkání bylo plné osobních soubojů a moc fotbalové krásy nenabídlo,“ uznal hostující kapitán Tomáš Eichenmann.

Karlštejn - Nižbor 0:0

V duelu rozdílných poločasů byli v úvodu domácí jednoznačně lepším týmem. Nižbor ztrácel plno míčů, měl problémy s velmi dobře zahranými standardkami, zejména rohovými kopy. Stálo při něm velké štěstí, že neinkasoval. Druhá půle byla úplně opačná, vynikající brankář Humpolík vychytal nejméně čtyři gólovky, zejména čaroval při hlavičce Kučery z metru. Měl i dobře postavenou tyč při střele Krejči.

„Šancí bylo na několik utkání, ale činily se defenzívy a brankáři obou týmů. Především ojedinělá výpomoc Jiřího Humpolíka znamenala lví podíl na zisku bodu. Pochvala ale patří celému týmu za odbojované utkání, dařilo se nám v osobních soubojích, Nižbor nás přehrál díky větší kvalitě v ofenzivní části. Se ziskem bodu jsme spokojeni,“ dodal k utkání domácí Michal Šaman.

Žebrák - ČLU Beroun B 4:1

Žebrák značně pozměnil kádr, ale má stále dost fotbalistů, kteří na okresní přebor určitě mají. Hned ve druhém kole to odnesla rezerva ČLU, která předvedla hodně málo, většinou jen chybné rozehrávky. Béčko Berouna šlo sice do vedení tradičně precizně zahraným trestným kopem v podání Grajcara, ale to bylo všechno. Do poločasu bylo vyrovnáno, když Michal Dochtor připravil ideálně pro Kučeru.

Domácí těžili z dobrého úvodu druhého dějství, Novák zatáhl do vápna a Fiala propálil brankáře na 2:1. Domácí pak náskok navyšovali vždy po rohových kopech v komfortním provedení Procházky. Nejprve hlavou zvýšil M. Dochtor a střelecký účet završil v malém vápně dorážkou Kamil Svoboda.

Neumětely - Hořovice B 2:2

V prvním poločase to byla ze strany domácích docela bída, naopak po změně stran hrou na riziko soupeře přehráli. Je jasné, že velmi mladý tým Hořovic B oplýval rychlostí a místy i kombinací. Ovšem fotbalové koření předvedl jen nestor Tomáš Kaňka, který při obou brankách věděl, kde má stát a v malém vápně kraloval. Horymír překvapil soupeře, který již počítal se všemi body. Nejprve se do míče krásně opřel Laštovička a sám po chvíli vyzval přesnou přihrávkou k vyrovnání Šustera, zakončení z první podél brankáře bylo účinné. Blízko brance byla i střela Vršeckého do šibenice, skvěle ji vytěsnil Březina.

Nový Jáchymov – Drozdov 1:1

Utkání poznamenala nepříjemnost z úvodu utkání, když se zranil domácí Michal Stárek, pro kterého musela přijet záchranka. Ve 20. minutě hostující Pichlík nasměroval svoji střelu do břevna. „Do naší rozestoupené obrany v přečíslení pronikl Otradovec a i když Merhout jeho první ránu vyrazil, dorážka stejného hráče už byla gólová,“ popsal gólový moment hostů sekretář domácích Petr Milfait. Střelec Drozdova pak mířil ještě do břevna. Domácí se hned na začátku druhého dějství dočkali vyrovnání. „Tomáš Frydrych využil chybné rozehrávky soupeře a zkušeně zavěsil,“ uvedl Milfait. Za nerozhodného stavu se pak ze zápasu stal souboj domácích hráčů s brankářem hostů Milošem Vodičkou, který lapil všechny šance Čechie a výraznou měrou se zasloužil o zisk bodu. Navíc mu čtyři minuty před koncem pomohla tyč při Morsteinově hlavičce.

Chyňava – Trubín 1:1

Hosté chtěli odčinit čtyřgólovou porážku z Hořovic z úvodního kola, ale narazili na taktéž odhodlaného soupeře. Chyňavu poslal do vedení Jaromír Hebeda. Trubín čekal na svojí šanci dlouho, až se trefil devět minut před koncem Jakub Gracias, který rozhodl o dělbě bodů.

Zápasy popsali Jan Bežó a Ivan Sýkora.

Sestava 2. kola okresního přeboru:

Vodička (Drozdov)

Gracias (Trubín) - Rudovský (Nižbor) - Landa (Cembrit Beroun) - Kalina (Neumětely)

M. Dochtor (Žebrák) - Z. Nápravník (Cembrit Beroun) - T. Frydrych (Nový Jáchymov) - Procházka (Žebrák)

Kaňka (Hořovice B) - Hebeda (Chyňava)

Máte nějaký postřeh k okresnímu přeboru? Viděli jste nějaký výtečný výkon určitého hráče? Pošlete nám svůj postřeh na jan.bezo@denik.cz!