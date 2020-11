Zajímavé zápasy přilákaly početné návštěvy a hrálo se i poměrně slušně. Nevídané je rovněž umístění nováčka přeboru Nižboru, který v čele tabulky přezimuje a toto se nepodařilo nikomu jinému už řadu sezon.

1. SK Nižbor - 17 bodů

Tamní areál pamatuje úspěšné roky v I. B třídě, ale i strmé pády. Oživení přinesla každodenní práce tandemu Richard Matějka a Pavel Hučko. Podařilo se jim vytvořit mladý, perspektivní tým z vlastních odchovanců. Útočná dvojice Matěj Krejča - Filip Matějka přesahuje kvality této soutěže, není divu, vždyť Krejča působil v divizním ČLU Beroun. Právě útočná hra je velkou zbraní Nižboru, má nejvíce vstřelených branek – 27. Zlatá trojka Krejča, F. Matějka a David Kučera sama obstarala jedenadvacet branek. Obranné řady vyztužil Šmíd, záložní řada spoléhá na Nejedlého a Kučeru. Hráčský kádr je překvapivě úzký, do průběhu podzimu zasáhlo sedmnáct hráčů. Naopak velkou výhodou je malá fluktuace, všechny zápasy odehrála šestice Kubík, M. Němeček, Nejedlý, Šmíd, Krejča a Kučera. V čele pořadí střelecké produktivity figuruje s jedenácti brankami Krejča.

2. Čechie Nový Jáchymov - 17 bodů

Tým tradičně atakující nejvyšších příčky tabulky se nahoře vesměs očekával. Pevnou rukou v Jáchymově vládne zkušený trenér Milan Rosenbaum, neocenitelná je činnost sekretáře Petra Milfaita. Novinkou není ani vždy špičkově připravený místní areál a není divu, že Čechie má dlouhodobě i nejvyšší divácké návštěvy. Soutěž absolvovalo 21 hráčů, trenér má svoji „hodobožovou“ sestavu. Tři hráči odehráli všechny zápasy – Merhout, Spurný a Frydrych, další šestice sedm. Jak patrno, do sestavy se moc nezasahuje a tým je sehraný. Z jednotlivců největší pokrok zaznamenal brankář Zdeněk Merhout, který měl doposud svoji nejlepší sezonu. V obraně je pevnou hrází Cihelka, dobře se uvedl Pecha a podobně se rychle adaptoval Suchý. Většinu míčů distribuuje Frydrych a týmu prospívá kreaktivita Spurného. Už několik sezon rozhoduje střelecká muška Morsteina, autora sedmi branek. Všichni to o něm vědí, stejně ho neuhlídají. Úporně však Morstein stále odolává lanařům z vyšších tříd.

3. Spartak Žebrák - 16 bodů

V letní přestávce bylo v Žebráku z celého přeboru nejvíce rušno, a to na postech funkcionářů i hráčského kádru. Odešla dvojice Martin Žalud a Michal Jíša, dále hráčské opory Herejt, Vajs, Žalud, Adam Vokáč a oba Perglové. Výboru se povedl dobrý tah se získáním trenéra Miroslava Porsche, který fotbal doslova miluje. Novými hráči se stali Kamil Svoboda a Hnízdil (oba Zdice) ,Daniel Černý z Všeradic, Michal Dochtor (Trubín), Sitta a Lorenc (Březová). Mužstvo nezaostává za výkony z předchozí sezony, které byly opravdu mimořádné. Nyní je na tom Žebrák hodně dobře, když porovnáme kriterium + / -, tak má sem bodů +, ostatní konkurence jen + dva. Do sezony nastoupilo 19 hráčů, z nich Procházka a K. Svoboda ve všech, dalších osm chybělo jen ve dvou zápasech, takže výhodou byl stálý kádr s minimem změn. Oba brankáři Hnízdil a Mojžíš se střídali a byli oporou, jedno utkání byl nucen odchytat Jan Kopic. V obraně si připsal velice zdařilý restart Kebrle, který po dvou letech obnovil kariéru .Tým se opírá o kvalitní hru Jana Nováka a Kuníka. V záložní řadě obstarával dispečerskou práci Michal Dochtor a k tomu výtečně zahrával i standardky. Nejlepšími střelci jsou David Černý s pěti brankami, přibližuje se mu Daniel Černý. V Žebráku je sportovní areál a zázemí, které splňuje parametry vyšších soutěží, a nyní navíc byla dokončena umělka menších rozměrů s osvětlením.

4. SK Cembrit Beroun – Závodí -15 bodů

Cembrit je nováčkem mezi týmy horních pater tabulky. Trenérský tandem patří k nejmladším v soutěži. Marek Krumholz a David Hampl vhodně posílili a v sestavě provedli několik zdařilých přesunutí na postech. Největším problémem je velká fluktuace hráčů, ještě před zápasem se neví, kdo se omluví. Naštěstí tým má široký kádr, nastoupilo 23 hráčů. Pouze D. Novotný a Helebrant mají plný počet a jen další čtyři o zápas méně. V týmu se vystřídali tři brankáři, nejčastěji chytal Ilko, který obdržel jen dvě branky, Červený a Janda podrželi mužstvo startem každý ve dvou zápasech. Obranné řady byly vždy oporami, tentokrát dokonce patří k nejlepším obraným řadám s devíti obdrženými brankami, nebýt výpadku na umělce na Máchovně, kde čtyři branky pokazily defenzivě Cembritu statistiku. Chyběl tam Landa a ukázalo se, co pro tým znamená, když měl výborný podzim na novém stoperském místě. Zde prokazuje rychlostní kvality a jako hokejista je i potřebně důrazný. V záložní řadě je tahounem Zdeněk Nápravník, dobře mu sekundovali Zednik a nový hráč Petráš. Pro zranění ale neodehrála trojice zdaleka plný počet utkání. Při jejich absenci padala tíže na Jana Malého, který kromě brankáře úspěšně vystřídal všechny posty. Největším přínosem pro tým je příchod Michala Nováka z ČLU Beroun, střelce, kterého Závodí nemělo v posledním desetiletí. To se potom i ostatním hraje lépe. Jeho deset vstřelených branek z pěti startů je velice dobrým vysvědčením. Zvláštní kapitolou jsou početné divácké návštěvy a zejména povzbuzující část fanoušků, která dokáže jako jediná povzbuzovat po celý průběh.

5. SK Hořovice B -14 bodů

Každý B tým má svá specifika, přednost má pochopitelně A tým. U Hořovic je navíc největší problém, když se setkají termíny utkání s dorostem. Rezerva využila suverénně nejvyšší počet hráčů, celkem 36, většinou dorostenecké kategorie. Problém nastal například v utkání s Drozdovem, kdy se dorost vrátil z dopoledního utkání až v průběhu druhého poločasu, a tak museli vypomoci veteráni Perman, Linhart a další. Rezervní tým hraje pokaždé v jiné složení. Tuto skutečnost určitě nikdo nezávidí trenéru Tomáši Jančovi. Plný počet neodehrál nikdo, Koten, Jankovec alespoň sedm zápasů, Smetana, M. Svoboda a Březina po šesti. Mužstvo se spoléhá na dobrý výkon brankáře Březiny. Oporami byli Smetana, Mencl, M. Svoboda a Kuška. V útoku je neudržitelný Milan Novák, autor osmi branek, na jeho střelecké úspěchy navazuje Kaňka s šesti úspěchy. Lze ale konstatovat, že tento kádr má největší perspektivu do budoucna.

6. Freyburg Trubín - 13 bodů

S umístěním patrně nepanuje v Trubíně úplná spokojenost, ale současný bodový zisk je příslibem do další části soutěže. Tým byl citelně oslaben neúčastí Jiřího Kličky, Brodana a Křesťana. Bylo to znát zejména v soubojích s Žebrákem a Hořovicemi B, kteří se na ně naopak sešli v nejsilnějším složení. Do dosavadního průběhu se zapojilo 21 hráčů, plný počet absolvovali Váca, Vokáč, R. Klička, Rajtr a Gracias. Trenér Karel Vávra spoléhá na zkušenost starších hráčů, klíčovým zůstává Radek Klička. Výbornou kopací techniku nezapomněl po příchodu z Nového Jáchymova Jakub Krob. Zlepšenou formu prokázal Gracias a střelecky se v některých utkáních prosadil Vokáč. Střelci jsou vyrovnaní na shodné metě čtyř branek z kopaček R. Kličky, Vokáče, Rajtra a Graciase.

7. TJ Stašov - 11 bodů

Pravděpodobně největším překvapením byly výkony Stašova, když si držel šňůru neporazitelnosti, narazil až v posledním kole na Cembritu. Tým zdobí velká bojovnost, obětavost, nasazení a brejkové úniky rychlého Tomáše Eichenmanna. Typické bylo, že hráči dřeli do samotného závěru, když několik soubojů zvrátili ve svůj prospěch. Zvláštní uznání si zaslouží za výkony po celý průběh soutěže zmíněný Tomáš Eichenmann, který dokázal zaměstnat a přehrát obrany soupeřů, přitom napnul síť pětkrát. Nadšení pro hru určitě preferuje nově složený realizační tým Žalud – Jíša. Ten mohl použít celkem 22 hráčů, z nich Hrdlička, Barborka, Křikava, T. Eichenmann a Aleš Kučera odehráli plný počet zápasů. Oporou ve všech startech byl brankář Vilém Hrdlička. Zadní řady příkladně diriguje Barborka. Hodně černé fotbalové práce odvedli Dlouhý a Křikava. Povedlo se začlenit několik hráčů z bývalého B týmu, nejplatnější byl Podhorník.

První část ohlédnutí za okresním přeborem připravil Ivan Sýkora.