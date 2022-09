Na hřiště za Rybníky v Nižboru musel kvůli mnoha omluvenkám nastoupit trenér Richard Matějka. Skóre otevřel hned ve druhé minutě domácí Chovančík. A po chvíli vyslal Sevald do brejku opět Chovančíka, který dal na 2:0. Berounské béčko bylo pěkně zaskočeno, a to nebylo všechno. V desáté minutě naběhl Kučera za obranu hostů a byl faulován. Kopala se penalta a sám faulovaný jí proměnil.

Opravdu parádní vstup do utkání. „Řekli jsme si, že si na ně počkáme a nikam se nepoženeme. Místo toho jsme v 10. minutě vedli 3:0,“ usmíval se David Kučera, který dodal: „První gól dal Milan Chovančík po pěkné střele z velkého vápna, druhý dal ten samý hráč po vysunutí od Ondry Sevalda a třetí já z penalty.“

Jenže béčko ČLU se nevzdalo a brankami Černíka a Bednárika do poločasu snížilo na 3:2. „Soupeř byl mladý, kvalitní a před zápasem určitě myslel pouze na vítězství. Možná to i trochu podcenili a zabrali až po třetím gólu, naštěstí se nám to podařilo udržet,“ uvedl Kučera.

Ve druhém poločase už gól nepadl. „O přestávce jsme si řekli, že musíme pozorně bránit, dostupovat jejich útočníky, kteří si chodili pro míče a doufat, že se povede nějaký rychlý brejk do otevřené obrany. Dalo by se říci, že vše klaplo, jak mělo,“ řekl útočník Nižboru.

Jeho tým bral tedy po výhře nad ČLU Beroun B tři body. „Pro nás extrémně důležité body, protože jsme šli do zápasu po prohře s Chyňavou a hlavně předtím po remíze s Drozdovem, kde jsme měli jednoznačně vyhrát. Teď už pro nás tabulka vypadá zase o něco lépe a to máme ještě jeden zápas k dobru,“ dodal David Kučera.

Jenže ve středečním vloženém utkání měl Nižbor už k dispozici Filipa Matějku, který vstřelil ve Všeradicích dva góly, ale domácí vyhráli 4:2.