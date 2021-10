Na opačném pólu tabulky hrají prim Neumětely, které zvládly právě tým z podhradí, a také závodský Cembrit, jenž překonal houževnatou rezervu Hořovic. Nejdramatičtější utkání bylo ale k vidění ve Stašově, kde domácí už pomalu sahali na druhý bod v soutěži, ale Tetín byl rozhodně proti.

Stašov neproměnil tutovky, Šimáček ho s pomocí teče potrestal

Šéf Stašova Václav Zavadil měl při čtvrtečním tréninku vrásky na čele, jestli vůbec dá dohromady jedenáct lidí. To se nestalo, Stašov ale s Tetínem padl 3:4. „Starosti s hráči máme, protože se nevědělo, jestli se uzdraví do soboty Svatý a Rohlena. Navíc se v úterý na tréninku zranil Vondráček, tak Vašek muset obvolávat, kdo by mohl hrát. Naštěstí se Rohlena se Svatým dali dohromady, tak nás bylo dost na zápas,“ přiznal kapitán týmu Tomáš Eichenmann. „Do Stašova jsme jeli s úkolem vyhrát, abychom si udělali menší náskok od sestupových příček. Ale i s vědomím, že se nám ve Stašově moc nedaří, a že domácí do toho dají taky vše, aby ukořistili první výhru v sezoně,“ podotkl tetínský Dan Dobříšan.

Domácím vyšla gólověji první polovina, po níž vedli 2:1. „Zápas jsme začali dobře a za prvních pětadvacet minut jsme si vytvořili více střeleckých příležitostí, ale bohužel proměnili jen jednu, a to když se trefil Pepa Hejna. Pak jsme bohužel polevili, Stašov nás potrestal a otočil zápas dvěma brankami v rozmezí pěti minut. První branka padla po centru z pravé strany mezi penaltu a malé vápno, kde z první trefil balon Dlouhý a prostřelil našeho brankáře. Druhá branka byla podobná. Stašov zahrával roh z levé strany, na který si naběhl nikým nehlídaný Podhorník a z voleje otočil skóre na 2:1, s kterým se odcházelo do kabin,“ popsal první dějství Dobříšan.

„Tetín dal gól z rychlého brejku, kdy Hejna nedal gólmanovi šanci. Nás první gól taky padl z brejku, kdy jsem utekl obraně, nahrál před branku a Dlouhý dal gól. Druhý gól padl z rohu, když si na přetažený centr počkal Podhorník a propálil gólmana. V první půli mohl dát ještě gól Dlouhý, ale gólman Tetína předvedl super zákrok,“ vracel se k úvodní části muž s domácí kapitánskou páskou.

„Druhá půle byla bojovnější. Přibylo faulů, nepřesností, zahozených šancí, ale i branek,“ pousmál se Dobříšan. „Pokyny do druhé půle byly, abychom hráli stejně jako v první půli. Držet míč a snažit se hrát kombinačně. Závěr utkání byl dramatický, kdy nejprve hosté otočili, my jsme stihli vyrovnat a ještě si vytvořit dvě ložené šance, které jsme trestuhodně zahodili. Tetín pak dal gól v devadesáté minutě z trestňáku, při němž jeden hráč nešťastně tečnul míč do protipohybu gólmana,“ smutnil Tomáš Eichenmann.

„Nám se povedlo zápas opět otočit a to v 63. a 83. minutě, kdy se trefil nejdřív Víťa Novák a pak podruhé v utkání Pepa Hejna. Bohužel nám vedení vydrželo pouhé dvě minuty a Stašov srovnal na 3:3, kdy balón dorážel do branky Lojek. Pak Stašov během čtyř minut neproměnil dvě stoprocetní šance a my jsme je potrestali. Po faulu na Pepu Hejnu si balón postavil k volnému přímému kopu Luboš Šimáček, který ho zahrál prudkou střelou na bránu, trefil domácího obránce, od kterého se balón odrazil do protipohybu brankáře a skončil v síti. Tím upravil skóre na konečných 3:4. Za výhru jsme byli rádi a konečně si mohli po zápase v kabině zařvat. I když to byla výhra šťastná, ale tři body jsme si odvezli,“ radoval se Dan Dobříšan.

Na Závodí se skandovalo na hřišti i u piva

Po prohře v Žebráku se Cembrit musel připravit na předpokládaný těžký duel s béčkem Hořovic. Vydařilo se a berounský celek vyhrál 2:1. „Vzhledem k počtu zraněných po utkání se Žebrákem jsme se hlavně snažili dát co nejvíce hráčů dohromady. Jinak příprava byla stejná jako na jiná utkání,“ řekl závodský Ondřej Uksa.

U rezervy se většinou neví, v jaké přijede sestavě. V Berouně očekávali béčko Hořovic jako tým mladíků. „Věděli jsme, že mají velmi mladý tým, a že to bude fyzicky náročné utkání, což se potvrdilo. Chtěli jsme hrát se zabezpečenou obranou a využít případných brejkových situací,“ prozradil taktiku domácí hráč, který sledoval zápas do 85. minuty z lavičky: „Určitě mi nejvíce utkvěl v hlavě rozhodující gól Michala Nováka na 2:1. Od té chvíle už jsem věřil, že utkáni zvládneme. Pak jsem šel na plac hlavně pomoci klukům v obraně, jelikož soupeř nám nedal vydechnout do poslední minuty.“

Cembrit je druhý se stejným bodovým ziskem za Neumětely. „Po utkání jsme si zaskandovali vítězný pokřik s našimi ultras přímo na trávníku a pak klasicky u piva jako po každém zápase,“ uculoval se Ondřej Uksa.

Neumětelský Jan Kiml vysekl poklonu svému spoluhráči

Karlštejn přijel na půdu vedoucího celku kompletní, přesto domácí jasně zvítězili 7:2. „Jsme rádi, že hosté přijeli kompletní, mohli jsme si zahrát fotbal, tak jak to má být,“ poděkoval poslednímu celku tabulky domácí Jan Kiml.

O půli vedli Šemíci 3:1. „O přestávce jsme si řekli, že musíme furt držet stejné tempo, hlavně si to tam užít na sto procent a neustále se podporovat, i kdyz se nám zrovna moc nedařilo,“ uvedl Kiml.

Skóre se nakonec zastavilo na 7:2. „Nejvíce se mi líbil gól Jakuba Laštovičky, který si navedl míč na svojí perfektní levačku a před velkým vápnem zakončil přímo k pravé tyči, gólman si na míč sáhl, ale nestačilo to,“ popsal nejlepší gólový počin neumětelský hráč.

Hattrick za Šemíky vstřelil Dan Nový. „Jsem rád, že je Dan součástí našeho týmu, díky němu se to u nás zvedlo, stará se o tým a jsem za to strašně rád. Jsem i rád, že se Danovi začalo dařit, je to důležitý hráč pro náš tým. A chtěl bych vyzdvihnout, že Dan měl poraněný zadní stehenní sval, a stejně do zápasu nastoupil a předvedl skvělý výkon. Klobouk dolů!“ smekl Jan Kiml.