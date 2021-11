Kalinův tým splnil plán odjet z Berouna se třemi body

Do utkání na Marakaná pod mostem v Berouně vstoupili Šemíci opravdu skvěle, když v 11. minutě vedli 3:0. „Když jsme jeli na Cembrit, tak plán byl jasný: Bez tří bodů neodjedeme! A tak jsme k tomu i přistoupili, začali jsme hned od první minuty vyvíjet tlak na soupeře a myslím, že se nám to povedlo a než se rozkoukali, už jme vedli 0:3,“ mnul si spokojeně ruce neumětelský kapitán Pavel Kalina.

„První gól padl z rychlého brejku, kdy soupeřův gólman vyrazil míč na malé vápno a odtamtud to uklidil Mára Vršecký. Druhý gól byla přesná přihrávka mezi obránce do běhu Edovi Šusterovi a ten v klidu zakončil k levé tyči. Třetí gól byl delší pas na mě a na Máru Vršeckého, jsem mu to zpracoval, on si to ještě došteloval na svoji přesnou levačku a zatočil to na zadní tyč,“ popsal radostné události Šemíků.

Stav 0:3 se těžko otáčí, zvláště když hosté kontrolovali hru. Navíc ve druhém dějství přidali v závěru ještě jednu branku Jaroslavem Šebkem, který tak zareagoval gólově na snížení Davida Hampla ze 69. minuty. „Zápas byl celou dobu v naší režii. Mimo náhodného gólu neměl soupeř v podstatě nic, co by nás ohrozilo,“ uvedl Kalina.

Ten mohl se svými spoluhráči slavit návrat do čela tabulky, na kterém i Šemíci přezimují. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme takto zakončili podzim. Je to příjemné a chci za to poděkovat všem hráčům a i trenérům. Dokopná byla hodně "přísná", jak se sluší a patří, dál bych to asi nerozváděl,“ smál se Pavel Kalina.

Hořovické béčko sesadilo Zaječov

Rezerva divizních Hořovic nastoupila do utkání se Zaječovem na umělé trávě s několika mladíky, kteří nastupují i v A týmu. A od začátku to bylo na její hře znát, když už ve dvacáté minutě vedly Hořovice B 3:0. Na tento stav sice dokázal zareagovat Kolář snížením do poločasu, ale ve druhém dějství domácí přidali ještě čtyři góly. Střelecky se zaskvěl Pavel Bašík, který dal čtyři góly.

Další sedmička padla v Žebráku

Domácí Spartak si smlsnul na zdecimovaném Karlštejnu, který dohrál podzim silou vůle, ale přece jen dohrál. A za jeho hráčům přes vysoké porážky patří uznání. Žebrák šel od začátku za výhrou, už v šesté minutě vedl po gólech Ježdíka a Kušky 2:0 a nebylo vlastně co řešit. Nakonec se ukazatel zastavil na skóre 7:0.

Stašov se vzepřel nepříznivému vývoji

Předposlední Stašov přivítal doma Drozdova a dychtil po nějakém bodovém zisku. Ten se mu přiblížil hned ve čtvrté minutě, kdy otevřel skóre Vojtěch Křikava. „První gól padl po pěkné akci Martina Kramára s Pavlem Dlouhým, kdy mi to pak Pavel naservíroval na úroveň penalty a já z prvního doteku zakončil,“ popsal gól jeho auto.

Jenže Drozdov do poločasu skóre dokonale obrátil a po brankách Štochla, Hlavsy a Otradovce vedl 3:1. „O poločase měl hlavní slovo Venca Carván, který se snažil nás namotivovat a dával nám nějaké taktické pokyny,“ uvedl Křikava. Motivace se vydařilo, navíc domácím pomohl vlastní gól Štochla hned z úvodu druhého dějství. Na konečných 3:3 vyrovnal v 57. minutě Podhorník. „Myslím že vzhledem k průběhu utkání je bod spravedlivý, i když Drozdov měl asi více šancí, hlavně v prvním poločase,“ podotkl Vojtěch Křikava.