Morstein dal čtyři kusy a pak se pokochal Slavií

O půli vedla hořovická rezerva v Novém Jáchymově především díky hattricku Daniela Vyšína 4:1 a s Čechií to vůbec nevypadalo dobře. „O poločase jsme si řekli, že vůbec neběháme a soupeř to má moc lehké. A že hrajeme nedůrazně. Trenér udělal i par změn v sestavě, které tomu pomohly. Pravda je, že kluci z Hořovic měli v první půli výborný pohyb a do čeho kopli, to tam spadlo,“ uvedl domácí Jan Morstein.

Ten ke svému zásahu z první půle přidal ve druhém poločase další tři a byl to především on, kdo se zasloužil o obrat na 5:4. „V druhé půli si myslím, že nás trošku podcenili a když jsme v prvních minutách ohrozili dvakrát bránu, tak přestali hrát, to co hráli první poločas. Přišlo mi, že se to přesně otočilo. My začali běhat a oni přestali. A do toho nás podporovali fanoušci, kteří cítili, že je šance aspoň na vyrovnání. Góly padaly většinou z malého vápna po centrech, dvakrát mi to padlo na prsa a z otočky jsem to poslal vedle brankáře. Jeden gól padl z úplně nesmyslného úhlu, kdy jsem už neměl po souboji sílu a se štěstím to prošlo vedle brankáře. Po zápase se ještě dlouho sedělo a jelikož vyhrála i Slavie, tak to byla krásná neděle,“ smál se po utkání Jan Morstein.

Cembrit přežil dvě vyloučení a bral tři body

Na Závodí se hrálo berounské derby a utkání v hledišti bedlivě sledoval i nestor Cembritu Josef Klier. „Utkání mělo náboj. Béčko ČLU přijelo se čtyřmi hráči nastupujícími za A tým v divizi. Zvláště útočné duo Lhotka - Bednárik budilo respekt. Naši kluci ale zahráli výborně a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Atmosféra byla tradičně dobrá. Stosedmdesát diváků v čele s našimi Ultras Cembrit si, myslím, přišlo na své, závěrečná děkovačka byla odměnou pro hráče i pro fanoušky,“ byl spokojen Klier.

Sám se společně s dalšími stará o tradiční poločasovou tombolu. „Jsem rád, když v tombole vyhrávají skalní fanoušci, ale vzhledem k tomu, že u nás nemáme 'Karlovarskou losovačku', tak první cenu opět vyfoukl přespolní, tentokráte Lukáš Stejskal z Hýskova,“ naoko se zlobil Klier.

Domácí vedli od 14. minutě po brance Jana Malého, o deset minut později vyrovnal Nikolas Bednárik. Tři body Cembritu zajistil v 55. minutě proměněným pokutovým kopem kanonýr Michal Novák. Ale bylo to napínavé až do konce, když domácí dohrávali v devíti po vyloučeních právě Nováka a Malého. „Konec utkání byl opravdu hodně napínavý. Ale bojovnost a obětavost našich hráčů slavila úspěch. Škoda, že se utkání v tomto směru moc nepovedlo mladému rozhodčímu Špiclovi, který je jinak podle mě nejlepším rozhodčím okresu a má na to pískat vyšší soutěže. A fandím mu. Dvěma necitlivým vyloučením za běžné lehké přestupky předcházela spousta hrubých faulů hostí. Jejich kapitán měl dostat minimálně čtyři až pět žlutých karet, a ten utkání dohrál. Závěr tak byl pro fanoušky i hráče velmi emotivní. Ale výhra jednoznačně přebila křivdu z vyloučení našich hráčů. Prostě derby, jak má být!“ dodal Josef Klier.

Drozdov znovuobjevil kanonýra – Hlavsa dal hattrick

V poslední době toho Jakub Hlavsa moc nenakopal. „Před toto sezonou jsem nehrál fotbal cca dva roky,“ uvedl hráč, který nastřílel do sítě Tetína při výhře Drozdova 7:2 tři góly. „První můj gól padl po nedorozumění mezi stoperem a brankářem, balón se odrazil ke mě a lobem jsem přehodil gólmana. Druhý gól byl podobný, vybojoval jsem balón od stopera, cca deset metrů za vápnem jsem viděl výběhnutého brankáře a opět jsem ho přehodil. K završení hattricku jsem potřeboval asi dvě minuty z druhého poločasu, kdy jsem samostatným únikem rozhýbal obránce a mezi jeho nohama poslal míč přesně k tyči,“ popsal úspěšné zásahy.

Jeho výkon bude určitě zaznamenán Šimonem Palkem na každotýdenní drozdovské Tytypaka. „Na oslavné texty na Tytypaka se těšíme všichni každý týden,“ zubí se Jakub Hlavsa.