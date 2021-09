Od úmrtí oblíbeného sudího Josefa Pose uplynulo už deset let

V neděli 19. září už to bylo deset let, co zemřel rozhodčí Josef Pos ve věku 80 let.

Rozhodcovská legenda Josef Pos. | Foto: archív Deníku

„Byl ikonou rozhodcovského sboru na berounském okrese. Veškerý svůj čas věnoval jak kopané, tak hokeji. Navíc měl rád články, které vycházely v Berounském deníku,“ zavzpomínal krátce jeho syn, také rozhodčí, Josef Pos mladší.