Dlouho se podlužská Sparta nemohla nadechnout k výkonům, které předváděla v podzimní části sezóny. Trápení je ale, zdá se, u konce. Po výhře nad Žebrákem si hráči vedení Janem Lizcem jednoznačně poradili i v Neumětelech. Na koni mohli být domácí, jenže kapitán Komínek neproměnil penaltu. Hosty nastartoval Bušek s Veselým, po změně stran si vlastní branku vstřelil Schreiber. Ve zbývající půlhodině ještě udeřili dva střídající hráči - Vaníček a Poljanskyj. Neumětely se tak po prohře 0:5 propadly až na úplný chvost tabulky.

Situace na spodních příčkách tabulky je nejistá. Stašov hrál proti rezervě Českého lva - Unionu Beroun o všechno. Berounská omladina nestačila na zkušenost stašovského mančaftu. Domácí fanoušky poprvé rozradostnil kapitán Carván, na kterého navázal Vurm. Ve druhém dějství se skóre měnilo hned pětkrát. Na 3:0 upravil Vojtěch Křikava a druhou přesnou trefou se vyznamenal Carván. Berounu vykřesal jiskřičku naděje Kůsa, ale razantně proti byl Křikava. Po minutě na hřišti ještě brankáře Kubrichta překonal Velek a ve Stašově se mohlo po vítězství 6:1 slavit.

Kuriózní utkání sehrála Chyňava proti Hudlicím. V zápase padly tři vlastní góly, z toho dva si vstřelili hosté. Do vedení se dostaly Hudlice po sólu Vostárka. Po hezké akci vyrovnal ve formě hrající Michalík. Domácí fotbalisté byli efektivnější, vedení jim zařídil Hebeda a následně vyražený balón dostal za Sklenářova záda Husák. Těsně před odchodem do kabin si po hlavičce Svobody srazil míč do vlastní sítě Hosnedl. Ve druhé půli po standardní situaci zaskočil Sklenáře kapitán Daniel Steiner. Odpovědět mohli Sklenář a Kačírek, oba ve svých šancích ale selhali. V poslední pětiminutovce se do vlastní branky trefili Svoboda a Vostárek, tudíž po konečném hvizdu na světelné tabuli svítil stav 6:2. Chyňavu v následujícím kole čeká souboj s druhým Trubínem a pokud neprohraje, nikdo ji už nedožene.

Utkání mezi Drozdovem a Zadní Třebaní nenabídlo moc zajímavých akcí. Branky začaly padat až v poslední desetiminutovce, když po rohovém kopu dorazil míč do odkryté branky střídající Matěj Vlasák a hosté vedli. Drozdov vrhl všechny síly do útoku a hráči Zadní Třebaně mohli přidat pojistku, několikrát si ale vylámali zuby na skvěle chytajícím Riskovi. A tak se ozvali domácí, konkrétně Fíkar, jenž vyrovnal hlavou. Do závěrečného hvizdu už se nic nestalo a skóre tak zůstalo 1:1. Při odchodu do kabin ještě viděl červenou kartu za peprná slova na adresu hlavního rozhodčího hostující Břetislav Vlasák, který tak bude týmu několik týdnů chybět.

Spartak Žebrák udržel v posledních dvou domácích střetnutích čisté konto, tentokrát ale svěřenci Lukáše Kačírka inkasovali už v šesté minutě. Prosadil se Anděl, za Žebrák vyrovnal Bednárik. Po změně stran Žebráčtí zahrávali pokutový kop, brankář Váca ho sice zneškodnil, ale na střelu Celnera už byl krátký. Dlouho to vypadalo, že se stav už nezmění, ale pro hru rukou byla odpískaná penalta i na druhé straně. Jiří Černý ji s přehledem proměnil a stanovil konečný stav na 2:2.

Po poměrně povedeném podzimu se fotbalistům Zaječova vůbec nedaří. V jarních odvetách zatím získali jediný bod a ani z Cembritu si žádný neodvezli. Přitom k tomu měli hodně blízko. Dlouho se hrál vyrovnaný fotbal, oba týmy měly své šance, ale rozhodlo se až v úplném závěru. V 88. minutě šli do vedení borci v zelených dresech Jungmanem. Hosté dostali možnost ještě zahrávat penaltu, ale Hlavatého vychytal Grygar. V dalším kole Zaječov hostí poslední Neumětely a pokud se chce vyhnout bojům o záchranu, musí bezpodmínečně zvítězit.

Trubín jel do Nového Jáchymova s cílem získat tři body a zkusit ještě potrápit vedoucí Chyňavu. Do utkání Freyburg vstoupil lépe a šel do vedení Flachsem. Ten se vzápětí nejlépe zorientoval po střele do břevna a dokázal míč podruhé dostat za záda Eviaka, jenž si v dresu Čechie odbyl premiéru. O minutu později si Paterův centr srazil do vlastní sítě Martin Novák. Do pauzy vrátil hostům dvoubrankové vedení Michal Novák. Po změně stran se domácí zlepšili, Morstein vybojoval míč a své sólo proměnil. Opět brzy zareagoval Michal Novák - 2:4. Jenže nejlepší střelec soutěže Jan Morstein dostal v pěti minutách dvě výborné přihrávky a rázem bylo vyrovnáno. Novojáchymovských bylo plné hřiště, soupeře přehrávali, nebezpečně střílel Vlček, ale Dominik Hejcman jeho pokus vyrazil. Pohledný zápas ukončil hvizd rozhodčího za stavu 4:4.