Krize Sparty pokračuje, všechny body si odvezl Trubín

Podlužská Sparta na jaře ještě nevyhrála a nepodařilo se jí to ani proti Trubínu. Sice zásluhou Veselého mohli jít do vedení domácí fotbalisté, ten stál ale podle arbitrů v ofsajdu. A tak se o slovo přihlásili střelci Freyburgu. Nejprve David Vokáč a vzápětí Hála si našli centr a oba dostali míč do sítě hlavou. Ve druhém dějství skóre korigoval Mottl a v závěru se do dobré pozice dostal šikovný hlavičkář Vaníček, jeho pokus ale zneškodnil gólman Dominik Hejcman. Trubín si z Podluh odvezl tři body po výhře 2:1.