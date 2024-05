Podluhy si ze Zaječova odvezly tři body po trefě Veselého

Zaječov ani Podluhy v jarní části nepodávají takové výkony, na které byli hráči i fanoušci zvyklí na podzim. Oba týmy se trápí, v odvetách ještě nevyhrály a proto na nich byla znát lehká nervozita. Oba mančafty si vytvářely šance, ale do poločasu se nepodařilo nikomu udeřit. Šťastnější ve druhém dějství byli hosté, kteří se Veselým dostali do jednobrankového vedení. To zuby nehty udrželi až do závěrečného hvizdu a konečně si mohli oddechnout a zaradovat se po vítězství. Podluhy ze Zaječova odvezly cenné vítězství po výhře 1:0.