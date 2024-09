Cerhovice poprvé ztratily, sestřelil je Holovský

Lepší start si Union ani nemohl přát. Už v sedmé minutě šel totiž po trefě nejlepšího střelce soutěže Filipa Čapka do vedení, to ale brzy smazali domácí Šmídem. Po pauze měli šance Čapek, Šíma a Mantlík, ale v drozdovské brance zářil Krafek. O slovo se tak přihlásili domácí a zápas otočili Holovským. Ten v závěru přidal ještě jednu trefu a zajistil Drozdovu vítězství 3:1.

„Na to, že to bylo derby, tak se většina hráčů, až na pár výjimek, chovala s respektem. V úvodu jsme byli lepší my, za což jsme byli odměněni vedoucí brankou. Poté se hra trošku převážila a Drozdov nás lehce přehrával. Na začátku druhé půle jsme měli dát tři až čtyři góly a bylo by hotovo. Pak se trefili oni a už si to pohlídali. Nicméně to nemění nic na tom, že bychom rádi postoupili,“ okomentoval derby cerhovický střelec Filip Čapek.

Zápasu přihlíželo 220 diváků, což je na zápas okresního přeboru krásné číslo. „Už na zápas s Tlusticí přišlo dost lidí, tentokrát bylo dokonce ještě víc, takže atmosféra byla skvělá. Určitě se většině z nás hraje lépe před větším počtem diváků, než když přijde jen pár lidí ke kiosku. Asi si úplně nedokážu vybavit, jestli jsem někdy zažil lepší atmosféru, pravděpodobně ne,“ řekl dvoubrankový střelec Jiří Holovský.

„Z mého pohledu byl zápas po většinu času vyrovnaný. My jsme nechytli začátek, za což nás Cerhovice potrestaly, pak jsme se dostali do tempa a hra se vyrovnala. Během druhého poločasu mohl soupeř zápas rozhodnout, když měl během pár minut několik velkých šancí. Naštěstí nás podržel Krafek v brance a za malou chvilku jsme se sami dostali do vedení. Konec zápasu už byl pak celkem rozkouskovaný a nic moc se nedělo,“ popsal sobotní klání.

Dle zkušeností drozdovského záložníka většina lidí favorizovala hostující Union. „V podstatě kudy jsem šel, tam jsem slyšel, že Cerhovice vyhrají, jako kdybychom neměli mít vůbec žádnou šanci na úspěch. Vždycky jsem to ale jen odkýval a šel jsem dál, nikterak jsem to nekomentoval. O to příjemnější bylo dát dva góly a kapku je zchladit. Teď už budu mít snad chvíli klid. Výhra nás rozhodně těší více, než v jiných zápasech a jsme rádi, že díky třem bodům držíme kontakt s čelem tabulky,“ dodal Holovský.

Morstein rozhodl hattrickem derby s Hudlicemi

Další početná divácka návštěva se v neděli ukázala v Novém Jáchymově. Domácím příznivcům udělal radost Morstein hned v první minutě, když střelou o břevno poslal Čechii do vedení. Poté se hra vyrovnala a mohlo dojít i k vyrovnání. Jen díky Merhoutovi v domácí brance se tak nestalo a když na druhé straně unikl Morstein a navýšil novojáchymovské vedení. Do druhého dějství se povedl vstup Hudlicím, ale Markvart svoji šanci nevyužil. Z přímého kopu na 3:0 upravil Frydrych. Domácí při tříbrankovém vedení polevili a inkasovali Sklenářem. Další snížení ale nenastalo a v závěru Morstein dovršil hattrick a navýšil na konečných 4:1.

Tlustice ve vyhroceném utkání přehrála Podluhy

Osm žlutých kartónků ukázal rozhodčí Palič v ostrém utkání mezi vedoucí Tlusticí a Spartou Podluhy. Zápas byl víceméně vyrovnaný, Podluhy nevyužily spoustu standardních a brejkových situací. Tlustice udeřila po centru ze strany Fulínem, na kterého po podobné situaci navázal v nastavení Jelen. Tlustičtí jsou tak na prvním místě tabulky po výhře 2:0.

Stašov si připsal první skalp, svalil Žebrák

V prvním kole bod, pak tři porážky. Tuto nelichotivou sérii se snažili přerušit fotbalisté Stašova, kteří se utkali se Žebrákem. Právě vedoucí šli brzy do vedení, ale před poločasem skóre vyrovnal Jankovec. Žebrák mohl jít do trháku, ale neproměnil pokutový kop. To ho mohlo po pauze mrzet, neboť se dvakrát trefil Hrudka a Stašov mohl poprvé v nové sezoně slavit vítězství po výsledku 3:1.

Všeradice naložily sedmičku trápící se Třebani

Fotbalisté Zadní Třebani nezažívají dobrý vstup do sezony. Po pěti zápasech mají pouhé dva body a zatím to nevypadá, že by se opakovala úspěšná loňská jízda. Všeradice se se soupeřem nemazlily a nadělily mu vysoký debakl 7:0. Trefili se dvakrát Černý, Podroužek, Václav a Tomáš Šebkové, Lenkvík a Anděl.

Cembrit utrpěl vysokou porážku od nováčka

Čtyři zápasy trvalo, než se Hýskovu podařilo zvyknout na tempo nové soutěže. Už v minulém kole zatopil Všeradicím, tentokrát získal první výhru. Na Cembirtu se dostali do vedení deset minut před poločasovým hvizdem Počtou, do pauzy na jeho počínání navázal Bureš. Pověstná Csaplárova past nesklapla ani zdaleka. Po pauze dva góly přidal Lhotka, znovu se trefil Počta a na konečných 0:6 přidal střídající Dóša.

Berounské béčko vyválčilo první bod

Po čtyřech kolech měla berounská rezerva nelichotivé skóre 1:21 a právě na vysoký počet obdržených branek si posvítila v domácím utkání proti Trubínu. Zápas skončil bezbrankovou remízou, což po závěrečném hvizdu vyhovovalo berounským mladíkům, pro které tento výsledek znamená první bodík do tabulky.