Chyňavský Michalík dvěma góly dostal okleštěný Zaječov

Zaječov přijel na Chyňavu bez několika opor základní sestavy - Kolář, Hlavatý, Ungr, Nesnídal. Domácí se naopak sešli v hezkém počtu, do branky se vrátil uzdravený Hosnédl a po kvalitní zimní přípravě se těšili na start jara. V největší formě se zdá být Jiří Michalík, kterému se povedlo otevřít gólový účet zápasu. Po změně stran se nešťastně zapsal do statistik hostující kapitán Tomášek, když si vstřelil vlastní gól. Zaječov se snažil odpovědět, to se mu ale nepodařilo a v nastavení svým druhým gólem o výhře 3:0 definitivně rozhodl Michalík.