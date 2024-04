Hudlice chytily bůra od Všeradic, hattrickem se blýskl Šebek

Hráči Všeradic do zápasu v Hudlicích vlétli a po dvaceti minutách vedli už o dvě branky, když se trefili Vejvoda a Tomáš Šebek. Absencemi pokosené Hudlice se snažily odpovědět, to se jim ale nedařilo a vzhledem k tomu, že musely hrát do zabezpečené obrany, tak hosté chodili do rychlých protiútoků, které nesly ovoce.

Těsně před pauzou přidal svůj druhý gól Šebek. Po přestávce Hudlice přešly do tříobráncového systému, jenže téměř okamžitě pokazily rozehrávku a potrestal je Václav Šebek. V 60. minutě Tomáš Šebek zkompletoval hattrick a o vítězi bylo rozhodnuto. Alespoň čestný gól za domácí vstřelila nová posila Lukáš Fiala. Hudlice tak na jaře poprvé prohrály a rovnou vysoko 1:5.