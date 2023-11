Neumětely daly sedmičku Všeradicím

Velké překvapení se stalo na hřišti Neumětel. Zdá se, že bojovný výkon z Trubína si domácí fotbalisté přenesli i do dalšího zápasu, ve kterém byli od prvních minut lepším mužstvem. Kanonádu odstartoval už ve druhé minutě Lukáš Tůma. Na 2:0 navýšil zkušený Jaroslav Šebek. Na jeho branku ale odpověděl hostující Tomáš Šebek. Už to vypadalo, že se do kabin půjde za jednobrankového vedení domácích, ale rychlonohý Nový v poslední minutě prvního dějství propálil všeradického brankáře Vácu.

O přestávce hosté třikrát vystřídali a právě čerstvý Daniel Černý dokázal znovu snížit. Domácí ale opět rychle odskočili Novým, další branky přidali Laštovička, Jaroslav Šebek a v závěru se trefil i kapitán Komínek. Neumětely mají po výhře 7:2 osm bodů a pokud v jarních odvetách zaberou, mohou přemýšlet o záchraně.