Zadní Třebaň prolomila jarní smůlu v Zaječově

Ostrovan vyšel ve třech posledních střetech střelecky naprázdno a přerušit tuto sérii chtěl v Zaječově. To se povedlo na konci první desetiminutovky, kdy si Suchý pohlídal ofsajdové postavení a před prázdnou bránu míč naservíroval Vlasákovi. Další tvrdý pokus Vlasáka zneškodnil vynikajícím zákrokem Štěpánek. Třebaň byla lepším mužstvem, další pokusy Kubína a Vlasáka vychytal Štěpánek. Ve druhém poločase se na Štěpánka hnal osamocený Hrdlička, zaječovský brankář ale přečetl jeho snahu o lob a pohotově zasáhl. Nejnebezpečnější šanci domácích měl v závěru Šimůnek, ale místo vyrovnání se hosté rozeběhli do protiútoku. Hrdličkův přízemní centr před branku si nešťastně do vlastní sítě srazil Štěpánek a bylo rozhodnuto. Zadní Třebaň ze Zaječova odjela se zaslouženou výhrou 2:0.

Sestřih utkání: https://sport.video/skfs-tv/beroun-op-muzi/tj-zajecov-vs-zadni-treban-904133258/9636f544-fbca-4522-b2c2-e7b26c4e704d