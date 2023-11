Žebrák dále padá tabulkou, o gól padl v Zaječově

Spartak potřebuje přerušit sérii porážek. Pokusil se o to v Zaječově, první nadějnou šanci měl Bednárik, ale vystřelil jen do boční sítě. Zaváhání v hostující obraně se pokusil potrestat Hlavatý, míč mu ale utekl a Susko proti němu včas vyběhl. To na druhé straně chyboval Sommr, střelu Pelikána dokázal Štěpánek vyrazil jen k dobíhajícímu Špotovi a Žebrák šel do vedení. Špot po chvíli znovu postupoval sám na Štěpánka, ten ho ale rychlým výběhem rozhodil.

Před poločasem si Hlavatý narazil s Kankou a vybídl Koláře ke skórování do prázdné branky. V 60. minutě si na centr Koláře naskočil Hlavatý a přesně umístěnou hlavičkou otočil skóre. Znovu vyrovnal po hezké přihrávce Pelikána Bednárik. Už to vypadalo na remízu, ale pět minut před koncem Braun oslovil z rohového kopu Ungra, který hlavou dostal míč za Suska. Zaječov znovu prokázal sílu na domácím hřišti a zvítězil 3:2.