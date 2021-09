Dlouho vyrovnané bylo utkání neumětelského lídra tabulky v Tetíně. Doslova nešťastníkem se ale stal domácí Ondřej Hrdlička. Ten si nejprve vstřelil po hodině hry a deset minut před koncem musel předčasně ze hry po červené kartě. Definitivní uklidnění vnesl do řad Neumětel v poslední minutě Daniel Nový.

FAZÓNA! NOVÁK DAL OPĚT HATTRICK

Když se může tým opřít o vynikajícího kanonýra, hodně mu to pomáhá. Závodský Cembrit připravuje příležitosti Michalu Novákovi, který si zase s chutí zastřílel a dal do sítě Trubína tři góly. Tím přispěl k výhře svého celku v poměru 4:1. Michal Novák už na svém kontě devět branek!

ZAJEČOV VYUŽIL OSLABENÍ KARLŠTEJNA

Skóre 9:1. To je vždy pro příznivce svého týmu pošušňání. Zaječov zdolal Karlštejn tímto rozdílem, i když ani on to neměl se sestavou jednoduché. „Dá se říct, že jsme jednoznačně lepší byli, i když nám chyběli čtyři lidé ze základu a i kvůli trestu ze zápasu v Trubíně jeden z trenérů. Naše převaha v zápase byla také díky tomu, že Karlštejn přijel pouze s jedenácti hráči a postupně jim docházely síly. Navíc dohrávali v deseti, kdy jeden hráč po svalovém zranění odstoupil a brankář se zranil stejným způsobem, taky ale zápas dochytal,“ uvedl zaječovský hráč Tomáš Braun.

„Já jsem naskočil po zranění a operaci kotníku až v průběhu druhého poločasu,“ podotkl Braun, který se v druhé půli postaral o hattrick: „První gól padl po akci Ládi Koláře, kdy mi to z lajny přihrával do vápna a já to uklidil k tyči. Druhy gól padl také po centru Ládi, kdy to hrál na Ondru Krále, jenž ještě dával na mě a já hlavou trefil. A do třetice zase Láďa Kolář: běželi jsme dva na jednoho, on mi přihrál, já šel sám na gólmana a střílel jsem na vzdálenější tyč.“

ŽEBRÁK UŽ MÁ KONEČNĚ PRVNÍ BOD

Před sezonou se vůbec nečekalo, že po třech kolech bude Žebrák bez bodového zisku. Proti Novému Jáchymovu sahal dokonce po třech bodech, když dlouho vedl po brance Petra Svobody. Jenže šest minut před koncem udeřil novojáchymovský špílmachr Tomáš Frydrych a body se po remíze 1:1 dělily.