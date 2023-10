Cembrit se nadále trápí, od Podluh dostal šest gólů

Skvělý vstup se povedl nováčkovi z Podluh. Sparta šla do vedení Veselým, který ve třicáté minutě udeřil ještě jednou. Po rozehrávce se hlavou přesně trefil Vaníček. Do poločasu ještě po úniku Veselého a přihrávce pod sebe navýšil Štajner. Na začátku druhého dějství se stal asi nejhezčí moment zápasu, Adam Grunt našel křižným míčem Štajnera, který si míč zpracoval a druhým dotykem ho o přední tyč poslal do branky. Cembrit na soupeře vůbec nestačil a Vaníček se znovu prosadil hlavou. Po jedné akci vstřelil čestný gól na konečných 1:6 Paluska.