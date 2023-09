Žebrák měl nakročeno k další výhře 3:2, sérii překazila Chyňava

Fotbalové kouzlo Žebráku skončilo. Čtyři soutěžní zápasy za sebou dokázal Spartak vyhrát poměrem 3:2, i v sobotním zápase v Chyňavě k tomu měl blízko. Byl to Václav Vaněk, kdo poslal domácí tým v páté minutě do vedení. Do poločasu ale otočili skóre Pelikán a kapitán Kuník. Vyrovnat se povedlo krátce po změně stran Michalíkovi. Na již zmíněných 3:2 z pohledu Žebráku upravil patnáctiletý Kováč. Jenže pak byl po dvou žlutých kartách vyloučen Lacina, domácí se vrhli do útoku a odměnou jim bylo srovnání, o které se postaral Zdeněk Steiner. Žebrák po remíze 3:3 poprvé v sezóně ztratil body.