Zaječov třemi rychlými góly zaskočil Trubín



Po jednoznačné výhře proti Všeradicím vyrazil Zaječov na horkou půdu do Trubína. Ten je doma silný, před tímto utkáním hrál doma třikrát a bylo z toho 7 bodů, naopak Zaječov ze čtyř zápasů venku získal jen bod. Dalo by se tedy říct, že favoritem byl domácí Freyburg, jenže zápas odšpuntovali ve velkém stylu hosté. Už v první minutě se trefil Kolář a rychlé protiútoky dělaly domácím problémy. Jako další dostal míč do sítě Braun a v 17. minutě to bylo 0:3, když skóre navýšil druhým gólem Kolář.

Rychle odpovědět se povedlo Vokáčovi, který využil zaváhání v obraně a překonal Štěpánka. Po pauze na tříbrankový rozdíl znovu upravil Braun. V 65. minutě využil další chyby v zaječovské obraně Rajtr.

Trubín se snažil utkání zdramatizovat, ale kontaktní gól si vstřelil až v 86. minutě Sommr. Na vyrovnání moc času nezbývalo a tak utkání končí výsledkem 3:4. Tento zápas bude zajímat i disciplinární komisi, protože nejprve byl přímo vyloučen domácí Šlégr za udělení facky Braunovi, na druhé straně musel předčasně do sprch po dvou žlutých kartách Šimůnek.