Během velikonočních svátků se v berounském okresním přeboru našel nový lídr tabulky. Fotbalisté Chyňavy se po výhře na Cembritu a zaváhání Ostrovanu posunuli na první místo.

Beroun v Trubíně pálil ostošest - tady jsou jeho góly, hlavně první byl krásný. | Video: ČLU Beroun

Všeradice i v početní nevýhodě udržely vítězství nad Třebaní

Hostující Ostrovan nevstoupil do jarní části okresního přeboru ve velké formě, v prvním utkání si připsal pouze bod a ve Všeradicích prohrával už v sedmé minutě po zásahu Daniela Černého. Domácí hráli zodpovědně a vědomi si svého vedení nechtěli inkasovat.

Problém nastal krátce po změně stran, kdy byl po dvou žlutých kartách do sprch poslán střelec jediného gólu Černý. Zadní Třebaň tak měla spoustu času na využití přesilovky, nechybělo ale moc a prohrávala o dva góly. V 65. minutě byl Václav Šebek podražen v pokutovém území Kináčem a rozhodčí Špicl ukázal na puntík.

Pokutový kop ale nebyl proměněn a hosté měli stále naději. I přes vytvořený tlak se jim nepodařilo dostat míč za Vácova záda a fotbalisté ze Všeradic se mohli radovat ze tří bodů.

Žebrák se vrací na vítěznou vlnu

Stašov nevstoupil do sobotního zápasu dobře, už ve druhé minutě poslal hosty do vedení kapitán Kuník. To ale netrvalo dlouho, Carván přihrál pod sebe Křikavovi a ten střelou z první vyrovnal. Pak se hrál vyrovnaný zápas, šanci měl domácí Růžička, ale přesně se trefil až hostující Knotek, jenž trenérovi Krištůfkovi v posledních podzimních zápasech kvůli zranění chyběl.

Obdržený gól Stašovské srazil a více ze hry měl Spartak. V poslední dvacetiminutovce navýšil Kučera a svůj první start po sedmi měsících korunoval druhým gólem na konečných 1:4 Knotek.

Hudlický Sklenář hattrickem sestřelil Podluhy

Vítu Sklenářovi mladšímu se na Podluhy daří. Už na podzim to byl právě on, kdo jedinou trefou rozhodl o těsném vítězství, tentokrát zvládl nasázet dokonce hattrick. V prvním poločase se prosadil po faulu na Červenku z penalty. Podlužská Sparta mohla brzy vyrovnat, ale brankář Sklenář hosty podržel.

Druhý zásah si Sklenář připsal krátce po návratu z kabin. Domácí se snažili výsledek změnit a vstřelit kontaktní branku, to se jim ale nepovedlo. Rozhodnuto mohlo být už po sólu Vostárka, který obešel i brankáře Grunta, ale nedokázal se trefit mezi tři tyče. Definitivní tečku za zápasem udělal svým třetím gólem Sklenář. To už Podluhy rezignovaly a všechny tři body si odvezli hosté.

Zaječov ztratil výhru v nastavení, Drozdov spasil Voráček

Oba mančafty v úvodních minutách zkoušely štěstí z větších vzdáleností a brankáři tak neměli moc práce. Velkou šanci měl hostující Otradovec, když postupoval ze strany, ale přestřelil. Do vedení šel ale i přesto Drozdov, když standardní situaci Pichlíka vyrazil Štěpánek jen před sebe, kde stál Otradovec a otevřel účet zápasu.

Odpovědět mohl Zaječov rychle, protože Fíkar míč ztratil a po přihrávce Brauna se sám před brankářem Riskou ocitl Chvojka, ale svou šanci neproměnil. Po chvíli Kolář našel osamoceného Brauna, jenž tentokrát vzal zodpovědnost na sebe, udělal kličku Riskovi a z brankové čáry míč krásným způsobem zakroutil mezi tři tyče. Do poločasu ještě začaroval Štěpánek a tak se šlo do kabin za stavu 1:1.

V 78. minutě sehráli domácí hezkou akci, která začala u Šimůnka, Maťák z první přistrčil Kolářovi, kterého Riska ještě vychytal, ale proti dorážce Maťáka byl krátký. Hosté chtěli odpískat Kolářův ofsajd, rozhodčí ale byli proti a tak se poprvé v utkání dostal do vedení Zaječov. Úplně poslední akci zápasu dokázal gólově zakončit Voráček a tak se body po remíze 2:2 dělily.

Cembrit prohrál s Chyňavou, ta jde do čela

Přes 140 fanoušků si našlo cestu v neděli ráno na hřiště berounského Cembritu. Tam se o body přijela poprat Chyňava, která předchozí týden zvládla porazit Zaječov poměrem 3:0 a stejný výsledek si připsala i proti Cembritu. Do úvodní půlhodiny to bylo 0:2 a o obě branky se postaral Jiří Michalík, jenž se dvakrát trefil i minulý týden. Následovala série neproměněným šancí domácího týmu, Hosnédl byl v brance připraven. Pojistku pro hosty přidal v posledních dvaceti minutách kapitán Daniel Steiner a Chyňava tak mohla díky pondělnímu svátku poskočení na první místo pořádně oslavit.

Nový Jáchymov zase nevyhrál, proti byli Šemíci

Čechie na jaře lepí sestavu a na výsledcích je to znát. Už ve třetí minutě Pavlištův aut nezpracoval brankář Merhout a míč tak zapadl k tyči. To Neumětely nakoplo, šance si vypracoval Komínek a Tůma, ale Merhout své prvotní zaváhání odčinil. Do poločasu se po přihrávce Hrdličky do míče opřel Morstein a bylo vyrovnáno. Ani po změně stran se atraktivita utkání příliš nezvedla, na branku šla snad jediná střela za celý poločas. Ani Morstein své šance neproměnil, takže zápas skončil zaslouženě smírem.

Trubín doma schytal sedmičku od berounského béčka

Celkem devět gólů padlo derby mezi Trubínem a Berounem. V tom se mnohem lépe dařilo hostům, kteří šli brzy do vedení. Za dlouhým míčem spěchal Hrypas, krásně přehodil vyběhnutého brankáře Hejcmana a Honek míč dorazil do odkryté branky. Vedení hostů ale netrvalo dlouho, když Libor Novák inkasoval branku od vynikajícího střelce Michala Nováka.

Jenže otěže zase převzali berounští mladíci. Hrypas patičkou poslal do úniku Šmída, ten zasekl míč před Kalinou a krásnou obalovačkou na zadní tyč vrátill hostům vedení. Další tvrdou střelu Šmída Hejcman vyrazil před sebe, kde byl nejdříve Honek a do kabin se šlo za stavu 1:3.

I ve druhém dějství se bylo na co dívat, po jednom z rohových kopů zakončil dalším přesným zásahem nepřehlednou situaci Kůsa. Krátce poté stáhl k zemi Šmíd Vlčka a rozhodčí Pánek nařídil pokutový kop. Znovu na rozdíl dvou branek snížil Novák, ale po následujícím rohovém kopu prodloužil míč krásně hlavou na zadní tyč zkušený Vopěnka a opět to bylo o tři. Další dvě branky přidali po sólu Hrypas a v poslední minutě se prosadil také střídající šestnáctiletý mladík Kamil Exner. Atraktivní utkání tak skončilo výhrou berounské rezervy poměrem 7:2.

