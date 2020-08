Soutěže odstartují o víkendu 22. a 23. srpna prvním kolem, skončí 14. a 15. listopadu. Přidělená čísla a los I. kola najdete níže.

Okresní pohár má termíny 2. září (I. kolo) a a 16. září (II. kolo).

Okresní přebor

Přidělená čísla:

1 Nový Jáchymov ne

2 Drozdov so tři hodiny před úředním výkopem

3 Cembrit ne 10.15

4 Nižbor so

5 ČL-U Beroun B ne

6 Stašov so

7 Hořovice B so 14.00

8 Trubín ne

9 Neumětely so

10 Tetín so

11 Žebrák so

12 Karlštejn so

13 Zaječov so

14 Chyňava so.

1. kolo: Nový Jáchymov – Chyňava, Drozdov – Zaječov, Cembrit – Karlštejn, Nižbor – Žebrák, ČL-U Beroun B – Tetín, Stašov – Neumětely, Hořovice B – Trubín.

III. třída

Přidělená čísla:

1 Loděnice B ne

2 Mořina ne

3 Újezd so

4 Podluhy so

5 Praskolesy so 14.00

6 Zadní Třebaň so

7 Osek ne 14.00

8 Hudlice ne

9 Hýskov ne

10 Broumy ne

11 Všeradice so

12 Komárov B so 14.00

13 Tmaň so -3

14 Hostomice so 13.30

1. kolo: Loděnice B – Hostomice, Mořina – Tmaň, Újezd – Komárov B, Podluhy – Všeradice, Praskolesy – Broumy, Zadní Třebaň – Hýskov, Osek – Hudlice.

IV. třída A

Přidělená čísla:

1 Srbsko ne -3

2 Vysoký Újezd ne -3

3 Vižina so -3

4 Nižbor B ne -3

5 Chodouň ne 10.15

6 Chrustenice so -3

7 Osov so -3

8 Svatá ne -3

9 volno

10 Tetín B ne -3

11 Zdejcina ne -3

12 Zdice B so -3

13 Libomyšl so -3

14 Chyňava B ne -3

1. kolo: Srbsko – Chyňava B, Vysoký Újezd – Libomyšl, Vižina – Zdice B, Nižbor B – Zdejcina, Chodouň – Tetín B, Osov – Svatá.

IV. třída B

Přidělená čísla:

1 Cerhovice B so -3 hodiny před úředním výkopem

2 Drozdov B so úředně

3 Újezd B ne -3

4 Březová so -3 Bzová

5 Tlustice B ne -3

6 Běštín ne -3

7 Osek B so -3

8 Neumětely B ne -3

9 Rpety ne -3

10 Žebrák B ne -3

11 Lochovice so -3

12 Zaječov B ne -3

1. kolo: Cerhovice B – Zaječov B, Drozdov B – Lochovice, Újezd B – Žebrák B, Březová – Rpety, Tlustice B – Neumětely B, Beštín – Osek B.