Probojovat se do finále Poháru OFS Beroun se podařilo celkům Zadní Třebaně a Hudlic. Trofej se po výhře 2:1 vydala směrem Hudlice!

Finále okresního poháru se vyvedlo. | Foto: SKH+OZT

Ostrované bojující o postup do okresního přeboru ze třetí třídy měli výhodu domácího prostředí. I to mohlo hrát vliv na průběh finálového utkání, které začalo hodně zostra, když agilní Sklenář pelášil směrem k brankáři domácích Zímovi, ale ten byl u míče včas. Na druhé straně netrefil přesně před brankou hostů Kubín.

Oba týmy měly svojí taktiku. Hudlice se snažily kombinovat, měly míč spíše na svých kopačkách. Zadní Třebaň naopak řešila své akce přes dvě tři přihrávky a pak delší nákop. Navíc její vysocí hráči hrozili po rozích, ale nebylo jim přáno. Skóre se změnilo ve prospěch hostů pět minut před přestávkou, kdy se v domácím vápně dobře zorientoval Sklenář a otevřel skóre.

Jeho otec v brance Hudlic byl pak opěrným bodem hostů, z něhož vyřazoval klid. A ten bylo jeho spoluhráče důležitý, navíc v 51. minutě zahrál Červenka přímý kop přesně do sítě Zímovy branky a zvýšil na 2:0. Domácí se pak pokusili o zteč, ale střelu Pavla Šebka zlikvidoval Sklenář. Na zkušeného gólmana vyzrál až na samém konci střídající Neubauer, který uzavřel gólový účet na 1:2 z pohledu Ostrovanů.

Věrnost klubu nade vše. Fanoušek West Hamu zmizel z rodinné dovolené na Floridě

Po závěrečném hvizdu vypukla velká radost ve vítězném týmu, ale ani domácí celek nesmutnil. Finále bylo velkou odměnou pro oba týmy a je dobře, že se okresní pohár stejně jako krajský nebo republikový stává důležitou a radostnou součástí fotbalového dění. „Musíme poděkovat všem 260 divákům, kteří dorazili a vytvořili krásnou kulisu,“ pochvalovali si atmosféru Ostrované ve svém hodnocení.

„Pochvala pro všechny kluky, co byli na hřišti, za předvedený výkon. Nejvíc děkujeme fanouškům, co na utkání dorazili, ať už autobusem nebo po vlastní ose, a dotáhli nás k vítězství. Byl to skvělý zážitek, společně jsme si to užili a hlavně zvládli,“ měli radost v Hudlicích. Tam se už mohou těšit na los Poháru SKFS, kam se vítězstvím v okresním poháru kvalifikovali.

Zadní Třebaň – Hudlice 1:2 (0:1)

Branky: 90. Neubauer - 40. Sklenář ml., 51. Červenka.

Rozhodčí: Špicl J., Zikmund, Špicl D.

ŽK: Vlasák, Šebek Petr – Klán, Berner.

Diváci: 260.

Ostrovan Zadní Třebaň: Zíma M., Palička (54. Frýdl), Suchý, Váňa, Hrdlička, Chedik (73. Soudný), Kubín (81. Neubauer), Vlasák, Šebek Petr, Šebek Pavel, Zýka.

SK Hudlice: Sklenář st., Berner, Vostárek, Klán, Markvart, Bergman, Bergman, Sklenář ml., Červenka, Kačírek (85. Zíma J.), Záhrubský (53. Kostka).