Hned tři hattricky nabídlo druhé kolo okresního přeboru fotbalistů. Jen dva střelci se ale mohli zároveň radovat i z výhry.

Hudlice zvládly zápas ve Stašově a vyhrály 3:1. | Foto: FK Hudlice

Famózní otočka se povedla Všeradicím, na které si málem vyšlápli dorostenci z berounské rezervy. I přes to, že průměrný věk hostujících mladíků byl 18 let, podařilo se jim jít zásluhou Antonína Brabce brzy do vedení. Ve 35. minutě se Brabcovi podařilo skórovat znovu a s domácím týmem to začalo vypadat špatně. Do přestávky ale snížil Lenkvík.

Dvoubrankové vedení berounským vrátil završeným hattrickem Brabec. To ale zkušené Všeradice nepoložilo, do deseti minut bylo po brankách Černého a Lenkvíka srovnáno. Obrat na 4:3 dokonal deset minut před závěrečným hvizdem Bábela.

Sedm branek padlo také v utkání mezi Cembritem a Neumětely, zde byl vývoj ale poněkud jasnější. V prvním dějství oba týmy zahrávaly penaltu, proměnit ji zvládl jen domácí Petráš. Krátce po poločasové pauze si vlastní gól na 1:1 vstřelil Helebrant. Hráči ze Závodí ale rozjeli kanonádu, na kterou Šemíci nemohli zareagovat. Trefili se Janda, dvakrát Chovančík a Neuschl. Na konci zápasu snížil na 5:2 z penalty Komínek, berounským to ale nevadilo, protože si připisují první tři body.

"Nechtěná" dlouhá přesilovka, bod pro Tlustici vystřelil v závěru Jirouch

Podruhé se na venkovní zápas vydaly Hudlice, tentokrát zamířily do Stašova. Od prvních minut bylo patrné, že více ze hry mají právě hosté. Do poločasu to bylo 0:2, když obě branky vstřelil Daniel Markvart. V závěru druhého poločasu Markvart využil úniku a zkompletoval hattrick. Stašov sice začal tlačit, ale příliš pozdě. Na 1:3 snížil Carván, na výsledek už to vliv nemělo.

Duel mezi nováčky z Podluh a Zadní Třebaně vítěze nepoznal. Domácí Sparta měla možná více šancí, Černý v prvním poločase trefil tyč, ale hraje se na góly. O ty se postarali vyhlášený hlavičkář Vaníček, za hosty srovnal z protiútoku Suchý. Další branka už nepadla a body se dělily.

Chlumecký střelec Václav Bláha režíroval debakl Sedlčan čistým hattrickem

S proměňováním šancí měl problém i Drozdov, který svůj zápas odehrál v Trubíně. Po příchodu několika posil se očekávalo, že hostující tým bude hrát v horních patrech tabulky, po dvou kolech je zatím bez bodu. Za Freyburg se po několika minutách na hřišti prosadil střídající Šlégr, který udělal svým spoluhráčům a fanouškům velkou radost.

V prvním kole Zaječov prohrál 3:0, tentokrát zápas s Chyňavou skončil stejným výsledkem v jeho prospěch. Domácí šli do vedení po půlhodině hry Hlavatým, v poslední patnáctiminutovce si posila z Komárova věřila na obě penalty a hattrickem pomohla svému klubu ke třem bodům.

I. B třída: Herejt hattrickem sestřelil Černolice, cábelíci nadělili bůra Zdicím

Nový Jáchymov chtěl po jasné výhře nad Stašovem znovu doma potěšit své fanoušky, proti byl ale Žebrák. V první šanci byl hostující Kováč, který trefil tyč. Pak si ale Knotek vsítil vlastní gól, nicméně Jankovec v nastavení prvního poločasu vyrovnal na 1:1. I ve druhém dějství byl aktivnější Spartak a brzy to přineslo ovoce. Tentokrát už Kováč mířil přesně a v závěru vedení navýšila posila z Berouna Bednárik. Cihelka v 88. minutě sice z pokutového kopu utkání zdramatizoval, stejně jako v prvním kole si Žebrák závěr pohlídal a znovu zvítězil 3:2.

Vojtěch Fairaisl